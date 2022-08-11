В окупованій Новій Каховці лунають сильні вибухи

В окупованій Новій Каховці увечері 11 серпня лунають сильні вибухи. Сергій Хлань зауважив, що загарбників стає менше.

"Бавовна" продовжує переслідувати російських загарбників. Цього разу "не пощастило" окупантам у Новій Каховці.

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Новину повідомив Сергій Хлань – депутат Херсонської обласної ради й військовий ТрО. Жодних деталей він наразі не розкривав.

Херсонщина. У Новій Каховці повідомляють про сильні вибухи. Меншає окупантів та їхньої техніки,

– заявив Хлань.

Бавовна "завітала" й до окупантів поблизу Бердянська

Також повідомляють про вибухи у селі Веселе. В окупантів усе "палає та детонує"

Увечері 11 серпня не обійшлося без "бавовни" також поблизу тимчасово окупованого Бердянська. ЗМІ повідомляють про потужні вибухи. Найгучніше звук вибуху чули жителі віддалених мікрорайонів міста (з боку Маріуполя). Окрім того, вони відчували вибухову хвилю.

За даними ЗМІ, "бавовна" могла наздогнати окупантів на Азовському узбережжі села Новопетрівка.

Епічна "бавовна" у Криму

У Новофедорівці на території тимчасово окупованого Криму 9 серпня відбулася епічна "бавовна". Цього разу дісталося аеродрому окупантів, розташованому в українських Саках. росіяни втратили 9 літаків. Окрім того, Олексій Арестович – радник глави Офісу Президента – заявив, що "вважай, корова язиком злизала авіаполк".

росіяни, які прибули до Криму відпочити, тікали з пляжів після вибуху так, що губили тапки. А тоді – влаштували істерику у соцмережі. Загалом у країни-окупантки "пригоріло" у прямому та переносному сенсі.

Втрати ворога

Загалом Генштаб ЗСУ повідомив про 43 000 ліквідованих окупантів. Окрім того, вдалося знищити:

танків – 1846 (+14);

бойових броньованих машин – 4100 (+14);

артилерійських систем – 974 (+3);

РСЗВ – 261;

засоби ППО – 134;

літаків – 232;

гелікоптерів – 193;

БПЛА оперативно-тактичного рівня – 772 (+6);

крилаті ракети – 185;

кораблі /катери – 15;

автомобільної техніки та автоцистерн – 3018 (+13);

спеціальної техніки – 90 (+1).

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