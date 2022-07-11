В окупованій Новій Каховці прогриміли вибухи: ЗСУ знищили ще один ворожий склад – епічне відео

В тимчасово окупованій Новій Каховці пізно ввечері 11 липня пролунали вибухи. Місцеві жителі повідомили про детонацію боєкомплектів на складі окупантів.

Зокрема, про вибух на ворожому складі розповів речник Одеської обласної військової адміністрації Сергій Братчук. Також про це повідомляли у низці українських телеграм-каналів.

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У Новій Каховці чули вибухи

О 22:25 Братчук у своєму телеграм-каналі повідомив про вибух на військовому складі окупантів у Новій Каховці.

Нова Каховка. Мінус БК. Підтверджено,

– мовиться у дописі.

За інформацією Суспільного, у місті оголосили повітряну тривогу. Згодом у мережі з'явилися відео вибуху, які зафільмували місцеві жителі.

Вони повідомили, що інцидент трапився біля Каховської гідроелектростанції. На ворожому складі почалася детонація боєприпасів.

Дивіться відео з місця події:

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ЗСУ знищили черговий російський склад

Невдовзі радник голови Херсонської обласної військової адміністрації Сергій Хлань підтвердив, що ЗСУ й справді поцілили у ще один російський склад.

"У Новій Каховці мінус російський склад з боєприпасами. Привозили, привозили, складали, складали й от мають собі феєрверк на ніч", – зауважив Хлань.

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За його словами, у квартирах місцевих жителів повилітали вікна, однак вони все одно радіють, адже це означає, що захисники вже близько.

Проте новокаховчани, прохання бережіть себе і не підходьте близько до місця детонації. Тримайтесь! Хоча росіяни знову скажуть, що то лише "бавовна",

– підсумував радник голови ОВА.

Водночас російські пропагандисти продовжують брехати, та кажуть, що після "хлопка" у Новій Каховці вибухнули склади із селітрою, а не російські боєкомплекти.

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На складі були 40 бензовозів

Радник голови Офісу Президента Олексій Арестович також розповів, що ЗСУ працюють по окупантах у Новій Каховці.

Мій знайомий артилерист називає такі цілі "полуничка" – коли в районі складу боєприпасів ставлять повні бензовози,

– додав Арестович.

Він зазначив, що на цьому складі перебували понад 40 сорок бензовозів, але після влучання їх вже немає.

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Коротко про інші вибухи на складах окупантів

Арестович розповів, що 9 липня в Новій Каховці підірвали пункт управління 49 армії. За попередніми даними, там знищили приблизно 100 загарбників, засоби ППО та ракети. Ще 200 окупантів зазнали поранень.

Також "прильоти" зафіксували у Чорнобаївці, що поблизу Херсона. Там до пізнього вечора тривала потужна пожежа та детонація ворожих боєприпасів.

Своєю чергою, на складах окупантів в Харцизьку теж було гаряче. Вибухи лунали так сильно, що в автомобілів вмикалась сигналізація.

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