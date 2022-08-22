В окупованому Херсоні чули вибух
22 серпня 2022 , 18:41Читать новость на русском
Джерело:Суспільне
На території тимчасово окупованого Херсону пролунав вибух. Його звуки почули місцеві жителі.
Вибух почули орієнтовно о 18:33 22 серпня. Про це повідомили місцеві жителі.
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У Херсоні знову неспокійно
У Херсоні було чутно вибух,
– мовиться у повідомленні.
Станом на 18:54 ані окупанти, ані Збройні Сили України не повідомляли деталей про причини вибуху. Також немає інформації про ймовірну детонацію боєприпасів ворога.
Останні новини з тимчасово окупованої Херсонщини
- Ввечері 22 серпня "бавовна" пролунала на території Каховки, що на Херсонщині. Місцеві мешканці повідомили, що влучання було в склад боєприпасів ворога. російська зброя здетонувала.
- Вранці 22 серпня Збройні Сили України вдарили по Антонівському мосту. Військовий тероборони та депутат Херсонської обласної ради Сергій Хлань повідомив, що під час удару мостом пересувалася колона автомобілів російської армії з боєприпасами. Її уламки розлетілись довкола.
- Варто пригадати, що полковник запасу та військовий експерт Роман Світан розповів, що росіяни в Херсоні нині в такій ситуації, як ЗСУ були в Сєвєродонецьку. Тобто, як довго загарбники зможуть оборонятися на правому березі Херсонщини – залежить вже від дій Збройних Сил України.
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