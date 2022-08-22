В окупованому Херсоні чули вибух

22 серпня 2022 , 18:41
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Джерело:

Суспільне

На території тимчасово окупованого Херсону пролунав вибух. Його звуки почули місцеві жителі.

Вибух почули орієнтовно о 18:33 22 серпня. Про це повідомили місцеві жителі. 

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У Херсоні знову неспокійно 

У Херсоні було чутно вибух,
– мовиться у повідомленні. 

Станом на 18:54 ані окупанти, ані Збройні Сили України не повідомляли деталей про причини вибуху. Також немає інформації про ймовірну детонацію боєприпасів ворога. 

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Автор: Діана Квасневська