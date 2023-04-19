"Був душею підрозділу": на фронті загинув заступник командира 72 ОМБр Олег Койляк

На фронті 17 квітня загинув заступник командира взводу з 72 ОМБр імені Чорних Запорожців, кулеметник Олег Койляк. Його життя обірвалося біля Вугледару.

Олег був душею підрозділу, вірним напарником та другом і назавжди Героєм України. У захисника залишились батьки, дружина та діти.

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Що відомо про загиблого воїна

Олег Койляк загинув 17 квітня під час виконання бойового завдання поблизу Вугледару.

Відважний воїн, сміливий, досвідчений, хто першим заходив і останнім виходив із завдання. Олег був душею нашого підрозділу, моїм вірним напарником та другом і назавжди Героєм України. Біль, що не описати словами. Непоправна втрата для України. Він був гідним сином своєї країни,

– розповів командир кулеметного взводу 72 окремої механізованої бригади імені Чорних Запорожців Назарій Кішак.

За його словами, на Олега завжди можна було покластися, як у роботі, службі, так і у дружбі по життю.

Кішак висловив щирі співчуття батькам, дружині, дітям та рідним загиблого Героя.

"Памʼять про нього назавжди залишиться в наших серцях. Нехай добрий і світлий спомин про Олега стане сильнішим за смерть і залишиться в пам’яті рідних, побратимів, колег – усіх, хто знав його, любив і шанував", – додав Кішак.



Олег Койляк загинув 17 квітня / фото Назарій Кішак

Болючі втрати України

На війні загинув Олег Барна. Він був народним депутатом Верховної Ради 8 скликання.

У боях за Україну загинув білоруський доброволець-мусульманин Даниїл Ляшук із позивним "Моджахед". Боєць був смертельно поранений на Бахмутському напрямку.

Також на фронті загинув випускник Кременецької академії імені Тараса Шевченка Олександр Миколайович Коблюк. Йому було лише 22 роки.

висловлює співчуття усім рідним та близьким загиблого воїна.