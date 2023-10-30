У Черкасах попрощалися з військовим, син якого мітингував та просив гроші на ЗСУ

У Черкасах 30 жовтня попрощалися із загиблим українським військовим Олегом Миколенком. Фото з його сином, який закликав спрямувати видатки на підтримку захисників, розлетілося мережею.

Олега Миколенка в останню путь провели рідні, друзі та побратими. Він загинув на Бахмутському напрямку.

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У Черкасах поховали Олега Миколенка

Чоловік був водієм польової лазні взводу матеріально-технічного взводу 1 стрілецького батальйону. Він загинув 23 жовтня під час обстрілу у Бахмутському районі.

У загиблого Героя залишилися дружина та двоє синів – 9 та 12 років.

Прощання з Олегом Миколенком / фото "ВиЧЕрпно"

Зауважимо, що 21 жовтня син Олега вийшов на мітинг до Черкаської міськради з плакатом: "Мій тато в армії, а я прошу гроші на ЗСУ". Військовий пишався позицією хлопчика.



Син Олега на мітингу / Скриншот

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