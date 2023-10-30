У Черкасах попрощалися з військовим, син якого мітингував та просив гроші на ЗСУ
Джерело:"ВиЧЕрпно"
У Черкасах 30 жовтня попрощалися із загиблим українським військовим Олегом Миколенком. Фото з його сином, який закликав спрямувати видатки на підтримку захисників, розлетілося мережею.
Олега Миколенка в останню путь провели рідні, друзі та побратими. Він загинув на Бахмутському напрямку.
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У Черкасах поховали Олега Миколенка
Чоловік був водієм польової лазні взводу матеріально-технічного взводу 1 стрілецького батальйону. Він загинув 23 жовтня під час обстрілу у Бахмутському районі.
У загиблого Героя залишилися дружина та двоє синів – 9 та 12 років.
Прощання з Олегом Миколенком / фото "ВиЧЕрпно"
Зауважимо, що 21 жовтня син Олега вийшов на мітинг до Черкаської міськради з плакатом: "Мій тато в армії, а я прошу гроші на ЗСУ". Військовий пишався позицією хлопчика.
Син Олега на мітингу / Скриншот
Болючі втрати України
- Під час виконання бойового завдання у Донецькій області загинув майстер-сержант Віталій Павлюк. Він був командиром взводу.
- Також на фронті в Україні загинув боєць Іноземного легіону Рудольф Віттман. Він був громадянином Румунії, однак з після початку повномасштабного вторгнення вирішив поїхати боронити Україну.
- А неподалік села Піщанівка в Херсонській області загинув 35-річний Андрій Завгородній. Відомо, що військовий виконував бойове завдання на лівому березі Дніпра.