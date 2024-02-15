Відмовився від роботи за кордоном заради захисту України: на фронті загинув Олег Ширма

7 лютого на війні з Росією трагічно загинув Олег Ширма з Тернопільщини. Він був головним сержантом роти ударних БпАК у лавах 33-ї ОМБр.

Своє життя за Україну віддав Олег Іванович Ширма 1967 року народження. Він був жителем села Шипівці Тернопільської області.

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Не дожив до дня народження

Про втрату сповістила Товстенська селищна територіальна громада. Українському захиснику залишалося менше двох тижнів до 57-річчя. Він мав святкувати день народження 20 лютого.

Із великим смутком і болем в серці повідомляємо, що 07 лютого 2024 року під час підготовки до вантаження боєкомплекту, внаслідок вибуху загинув головний сержант роти ударних безпілотних авіаційних комплексів в/ч А4447 сержант Ширма Олег Іванович... Висловлюємо щирі співчуття рідним і близьким загиблого! Вічна пам’ять та Слава Герою!

– мовиться у повідомленні громади.

Головний сержант роти БпАК у лавах 33-ї ОМБр Олег Ширма / Фото Іванни Гошій

Що відомо про захисника

Олег Ширма був родом із міста Сєвєродонецьк, що на Луганщині. Його дружина з села Шипівці Чортківського району. Саме туди він переїхав у 2008 році разом з родиною після смерті тестя. В інтерв'ю місцевій газеті чоловік пожартував, що так став бандерівцем.

Раніше я працював масажистом у Києві, певний період їздив за кордон. Перед масштабним вторгненням саме збирався на роботу до Польщі. Вже замовив квиток, а тут раптом – війна… Відмінив поїздку,

– пояснював він.

Коли Олег Ширма прийшов додому, дружина сказала йому, що чоловіки з Шипівців збираються до військкомату. Вранці він долучився до односельців.

Разом добре і батька бити. Всі – свої, всі – рідні. Наше село хоч і невелике, але згуртоване, люди – діяльні. Часто у великих селах, як доходить до діла, то нема кому вийти. А шипівські чоловіки вирішили – зробили. Патріоти. Не на словах, а на ділі,

– казав воїн про односельців.

Під час розмови з журналістами він наголошував, що Україна безсумнівно переможе, тому що українці перебувають на своїй рідній землі.

Вони теж загинули за Україну