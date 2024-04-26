У Харкові помер полковник поліції Олександр Іванов: він потрапив під повторну атаку БпЛА

Ввечері 26 квітня у лікарні помер полковник поліції Олександр Іванов. Його було поранено під атаки "Шахедами" на Харків, яка відбулася на початку місяця.

Весь цей час лікарі продовжували боротися за життя поліцейського. Рідні та колеги Олександа сподівалися на одужання, однак його серце зупинилося.

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Повторний удар Росії

У поліції розповіли, що 26 квітня о 18:47 обірвалося життя полковника поліції Олександра Іванова, якого було поранено 4 квітня. В ту ніч росіяни запустили на Харків шість БпЛА "Шахед". Тоді Олександр з колегами відразу прибули на місце та разом з працівниками ДСНС почали ліквідовувати наслідки удару по житловому будинку у Новобаварському районі міста. Однак ворог вдарив знову.

За 40 хвилин російські людожери вдарили повторно. Тоді загинули троє рятувальників, Олександр отримав тяжкі поранення. Мужній воїн, який з 24.02.2022 був захисником міста,

– зазначили у поліції.

Протягом понад як 20 днів він лікувався, а також переніс декілька операцій. Всі тримали надію, що Олександр одужає, однак його серце не витримало. Колеги поліцейського висловили співчуття рідним та близьким чоловіка.

Олександр Іванов потрапив у лікарню після атаки Росії / поліція Харківської області

"Назавжди з нами, Назавжди в строю, Назавжди поліцейський, Назавжди Харківʼянин", – наголосили у поліції Харківської області.

Втрати України