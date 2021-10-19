Олександр Корнієнко став першим віцеспікером Верховної Ради

19 жовтня 2021 , 11:50
Читать новость на русском

Джерело:

24 канал

Олександра Корнієнка 19 жовтня обрали першим віцеспікером парламенту. Руслана Стефанчука, який обіймав цю посаду раніше, призначили головою Верховної Ради 8 жовтня після відкликання Дмитра Разумкова.

Призначення Корнієнка підтримали 256 народних депутатів, проти – 4, утримались – 80.

Раніше Разумкова відправили у відставку з посади спікера Ради

Як голосували по фракціях за Корнієнка:

  • "Слуга народу" – 222;
  • ОПЗЖ – 0:
  • "Європейська Солідарність" – 0;
  • "Батьківщина" – 0;
  • "За Майбутнє" – 13;
  • "Голос" – 0;
  • "Довіра" – 17;
  • Позафракційні – 4.

Корнієнко окреслив пріоритети на посаді

Перед голосуванням та обговоренням Корнієнко окреслив свої пріоритети на посаді першого віцеспікера парламенту. Також з трибуни виступала і конкурентка Корнієнка – кандидатка від "Європейської Солідарності" Софія Федина.

Народ очікує від нас якісних законів, постанов. від позиції керівництва Верховної Ради, зокрема, першого віцеспікера напряму залежить якість цих документів,
– повідомив Корнієнко.

Потрібно налагодити комунікацію з виконавчою владою, – нардеп

Нардеп наголосив, що потребує покращення комунікація з представниками виконавчої влади, зокрема, – міністерств та органів місцевого самоврядування.

Настав час реформувати нам самих себе,
– сказав Корнієнко.

Політик розповів про необхідність перетворення парламенту на новий сучасний інститут з довірою у суспільстві. Також Корнієнко наголосив на потребі диджиталізації Верховної Ради та вдосконалення парламентських ЗМІ.

Дивіться відео, як обирали Олександра Корнієнка:

Головою парламенту обрали Руслана Стефанчука

Наприкінці минулого пленарного тижня парламент призначив нового спікера Ради. Ним став колишній перший віцеспікер Руслан Стефанчук.

Рада відправила у відставку Разумкова

Напередодні депутати одразу 284 голосами відправили у відставку Дмитра Разумкова. "Проти" назбиралось 74 голоси, ще 6 нардепів утримались, а 24 – не голосували. Обрати нового спікера одразу 7 жовтня парламентарі не встигли, обговорення кандидатів перенесли на наступний день.

Коротко про відкликання Дмитра Разумкова:

До теми Не є членом команди й не може посідати важливу посаду, – Корнієнко про відкликання Разумкова

Що відомо про Олександра Корнієнка?

Народився у 1984 році у Києві. Вища освіта: КПІ (магістр хімічної технології та інженерії) та Вісбаденська академія психотерапії. Був керівником передвиборчого штабу президентської політсили. З листопада 2019 року очолює партію "Слуга народу".
Автор: Ірина Пундор