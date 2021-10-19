Олександр Корнієнко став першим віцеспікером Верховної Ради

Олександра Корнієнка 19 жовтня обрали першим віцеспікером парламенту. Руслана Стефанчука, який обіймав цю посаду раніше, призначили головою Верховної Ради 8 жовтня після відкликання Дмитра Разумкова.

Призначення Корнієнка підтримали 256 народних депутатів, проти – 4, утримались – 80.

Раніше Разумкова відправили у відставку з посади спікера Ради

Як голосували по фракціях за Корнієнка:

"Слуга народу" – 222;

ОПЗЖ – 0:

"Європейська Солідарність" – 0;

"Батьківщина" – 0;

"За Майбутнє" – 13;

"Голос" – 0;

"Довіра" – 17;

Позафракційні – 4.

Корнієнко окреслив пріоритети на посаді

Перед голосуванням та обговоренням Корнієнко окреслив свої пріоритети на посаді першого віцеспікера парламенту. Також з трибуни виступала і конкурентка Корнієнка – кандидатка від "Європейської Солідарності" Софія Федина.

Народ очікує від нас якісних законів, постанов. від позиції керівництва Верховної Ради, зокрема, першого віцеспікера напряму залежить якість цих документів,

– повідомив Корнієнко.

Потрібно налагодити комунікацію з виконавчою владою, – нардеп

Нардеп наголосив, що потребує покращення комунікація з представниками виконавчої влади, зокрема, – міністерств та органів місцевого самоврядування.

Настав час реформувати нам самих себе,

– сказав Корнієнко.

Політик розповів про необхідність перетворення парламенту на новий сучасний інститут з довірою у суспільстві. Також Корнієнко наголосив на потребі диджиталізації Верховної Ради та вдосконалення парламентських ЗМІ.

Дивіться відео, як обирали Олександра Корнієнка:

Головою парламенту обрали Руслана Стефанчука

Наприкінці минулого пленарного тижня парламент призначив нового спікера Ради. Ним став колишній перший віцеспікер Руслан Стефанчук.

Рада відправила у відставку Разумкова

Напередодні депутати одразу 284 голосами відправили у відставку Дмитра Разумкова. "Проти" назбиралось 74 голоси, ще 6 нардепів утримались, а 24 – не голосували. Обрати нового спікера одразу 7 жовтня парламентарі не встигли, обговорення кандидатів перенесли на наступний день.

Коротко про відкликання Дмитра Разумкова:

Ще 30 вересня Давид Арахамія подав звернення щодо ініціювання відкликання спікера. Перше надійшло від фракції "Слуг народу", друге – від нього особисто.

У Трускавці назбирали близько 190 підписів за процедуру відкликання.

4 жовтня процедура офіційно стартувала, а вже 5 жовтня спікера відсторонили на 2 пленарні засідання.

7 жовтня Разумкова відкликали з посади, а наступного дня призначили на його місце Руслана Стефанчука.

До теми Не є членом команди й не може посідати важливу посаду, – Корнієнко про відкликання Разумкова