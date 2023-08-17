Картопляні байки й іспанський сором: Лукашенко дав інтерв'ю пропагандистці Панченко

Час від часу на арену путінського цирку випускають Олександра Лукашенка. Цього разу самопроголошений президент Білорусі поговорив з Діаною Панченко. Коротко описати інтерв'ю можна словами "маразм міцнішає".

Що Лукашенко бреше про війну

Абсурдні тези Лукашенка поширили білоруські ЗМІ, інформує 24 Канал. Росія скоює геноцид українців. Тим часом самопроголошений президент Білорусі заявив, що війни начебто можна було уникнути, а зараз її ще не пізно зупинити. Це після того, коли Росія вбила сотні українських дітей та фактично стерла з лиця землі цілі міста.

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З території Білорусі в Україну летять ракети. Водночас Лукашенко взявся брехати, що якщо українці не зайдуть на територію Білорусі, його країна "ніколи не вступить у цю гарячу війну".

Також не обійшлося без розхвалювання "другої армії світу", яка успішно пакетизується, та балачок про російську техніку, яка на словах – дуже могутня, а на ділі дуже добре горить.

Російські окупанти тікали з-під Києва від ЗСУ так, що аж гай шумів. Однак, за версією Лукашенка, це Путін відвів війська, щоб не збільшувати кількість жертв. До слова, лише у Маріуполі може мовитися про 100 тисяч жертв внаслідок російської агресії.

У розмові з пропагандисткою Панченко самопроголошений президент Білорусі пригадав, що за декілька днів до початку повномасштабного вторгнення Росії в Україну Путін просив його "прикрити, якщо що". Нагадаємо, що прикрити від Гааги не вийде.

Також не обійшлося без бідкання на Захід та брязкання ядерною зброєю. Схоже, цю звичну Лукашенко перейняв у "бункерного діда". Окрім того, Лукашенко зробив низку компліментів Путіну. Той, за словами самопроголошеного президента Білорусі, став ще "мудрішим та хитрішим". Окрім того, Лукашенко всіляко хвалився своїми добрими відносинами з Путіним. Схоже, це – єдина дуже сумнівна "радість" у житті "головного" картопляника.