Вразливе місце Лукашенка: від кого він сховав свого сина Колю аж у Пекіні
Алєксандр Лукашенко заявив в інтерв'ю, що начебто його син Микола навесні минулого року брав участь у переговорах між Росією та Україною. Мовляв, він допоміг організувати телефонну розмову. Самопроголошений білоруський президент обмовився, що Коля й досі перебуває у Пекіні. І це не просто так.
Про це 24 Каналу заявив російський опозиційний публіцист зі США Андрій Піонтковський. Він пояснив справжнє ставлення Лукашенка до Путіна.
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Сховав у Пекіні
18-річний син Лукашенка Микола змалечку був своєрідною медійною персоною і завжди з'являвся зі своїм батьком на різних заходах.
"Єдина людська риса Лукашенка – він дійсно любить свого сина Колю. І турбується про нього", – відзначив Піонтковський.
Андрій Піонтковський про заяву Лукашенка: дивитись відео
Тому і в Пекін його відправив для захисту від Владіміра Путіна. На думку опозиційного публіциста, російський диктатор ніяк не може добитися від Лукашенка двох речей: використання білоруських військ у війні в Україні та відмови від незалежного статусу Білорусі.
Путін ніяк не може змусити Лукашенка стати секретарем мінського обкому, замість президентства. А Коля – вразливе місце і важіль дії. Тому не дивно, що він зараз не в Москві, а в Пекіні. Це дуже показово. Лукашенко абсолютно не довіряє Путіну,
– зазначив Піонтковський.
Додамо, що за словами Лукашенка, Коля навчається у Пекінському університеті і він й надалі наполягає на проведенні перемовин.
Заяви Алєксандра Лукашенка: останні новини
- Самопроголошений білоруський президент вчергове прокоментував чутки про свою хворобу. За його словами, він "бігав та стрибав", а все, що писали, – страхітлива неправда. Нагадаємо, що 9 травня на параді у Москві Лукашенко не міг самостійно пересуватися. Майже тиждень після він не з'являвся на публіці.
- Лукашенко почав погрожувати ядерною зброєю, яку вже в липні Росія планує розмістити в Білорусі. Він заявив, що єдиною умовою використання ядерки буде агресія проти країни і вагань у рішенні не буде.
- Також білоруський диктатор заявив, що "бачить великі передумови" використання Росією ядерної зброї у війні в Україні. Згадав Захід та "червоні лінії".