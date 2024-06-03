В останній бій пішов на чолі групи: під Часовим Яром загинув український журналіст

Вдень, 2 квітня, журналістську спільноту сколихнула жахлива новина. На Донбасі в районі Часового Яру не повернувся з бойового завдання молодший лейтенант ЗСУ Олександр Петраковський.

Про це стало відомо від товаришів по службі та рідних Олександра. Чоловік був командиром механізованої роти, а в мирному житті працював у ЗМІ.

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Що відомо про Героя

Олександр Петраковський присвятив 10 років свого життя роботі в "Українських Новинах". Офіційно воїн вважався зниклим безвісти за особливих обставин від 30 травня 2024 року.

Втім, вже незабаром його друг Денис Іванеско повідомив у своєму дописі на Facebook, що захисник загинув у бліндажі разом із побратимами через ворожий мінометний обстріл.

В останній бій пішов на чолі групи. Позицію зайняли швидко. На жаль, ненадовго... В бліндаж прилетіла міна. Більше з нього ніхто не вийшов. Шукали поранених коптером. Наші двічі ходили забирати тіла, але безуспішно. Позиція нині під ворогом,

– розповів друг бійця.

За його словами, журналіст мав законну причину не йти воювати, проте став на захист рідного Ірпеня Київської області з перших днів повномасштабного вторгнення Росії.

Згідно з оприлюдненими даними, спершу Олександр Петраковський доєднався до ТРО, а згодом пройшов шлях від старшого сержанта до молодшого лейтенанта Збройних Сил України.

Повідомляється, що після деокупації Київської області отримав відзнаку "За заслуги перед містом Ірпінь", пізніше був нагороджений президентом орденом "За мужність" III ступеня. В Ірпені в Героя залишилася дружина Людмила, двоє дітей і хворий батько.

"Його любила вся редакція – безвідмовний, завжди допоможе, порадить та організує. І неперевершений "майстер шашлика" на корпоративах. Востаннє говорили на Великдень. Було повно планів – нічна риболовля, як "мама Люда" потім нафарширує рибу, чи не настав час освіжити стареньку автівку... Саня, дякую за дружбу, дякую що був з нами", – написав Денис Іванеско.

Трагічні втрати України у війні

На Харківському напрямку 29 травня загинула парамедикиня, доброволиця батальйону "Госпітальєри" Ірина Цибух. Їй через два дні мало виповнитись 26 років.

Цьогоріч наприкінці квітня стало відомо, що у бою загинув доброволець "Азову" Салата Олександр. Він був добровольцем і вступив до батальйону спеціального призначення "Азов".

На Донеччині загинув воїн Ігор Блажко. Чоловіку було 35 років, коли він загинув через поранення, що були несумісні з життям.

Також, на жаль, обірвалося життя захисника Дениса Капітурова з Дніпра. У цивільному житті громадський діяч жив майбутніми проєктами, режисував кліпи та мріяв знімати кіно.

Редакціящиро співчуває рідним та близьким Олександра Петраковського. Світла пам'ять Захиснику України!