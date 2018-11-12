Олександр Гречко зірвав мільйон у "Лото-Забава"

Нове захоплення перетворилось на значний куш. Олександр Гречко з Нікополя зірвав свій перший мільйон у "Лото-Забава".

Каже, що грати в лотерею почав нещодавно. Здебільшого, аби відволіктись від буденних проблем. У те, що пощастить саме йому, до останнього не вірив, тому навіть не дивився прямі ефіри "Лото-Забава". Тож про свій мільйон дізнався в інтернеті та упевнився в цьому на одній з точок продажу.

"Взяв всього три білета. Був трохи в шоці. І я, і жінка, яка перевіряла. Досі складно в це віриться. Багато емоцій, багато вражень", – поділився мільйонер "Лото-Забава" Олександр Гречко.

Виграш Олександр з дружиною планують витратити на освіту дитини та житло. Окрім цього, подружжю подарували програму "Два дні з життя мільйонера" від "КЛУБУ МІЛЬЙОНЕРІВ "М.С.Л.". На них чекали ресторани, фотосесії, спа-салон, прогулянки містом на білосніжному лімузині та екскурсія до Межигір'я.

"Все сподобалося. В Межигір'ї дуже красиво, і екскурсія по Києву цікава. Залізли на Софіївську дзвіницю, там теж види незвичайні", – розповіла дружина мільйонера "Лото-Забава" Марина Гречко.

У рамках програми родина мільйонерів змогла ще й здійснити давню мрію – навчитися їздити верхи. Благородні коні не тільки піддалися дресируванню тимчасових хазяїв, а й навіть дозволили себе пригостити ласощами.

Новоспечені мільйонери вже точно знають, що щастить тим, хто не сидить без діла. Тож тепер планують зірвати джекпот "Лото -Забава" у розмірі трьох мільйонів гривень.

"Треба дуже сильно захотіти виграти і тоді все вийде. Головне – намагатися", – сказав мільйонер "Лото-Забава" Олександр Гречко.

До речі, Марина та Олександр завітали на святковий ефір, приурочений до 19-річчя "Лото-Забава". Нагадаємо, завдяки цій лотереї в Україні вже з'явилось 308 мільйонерів. 29 з них – цього року.