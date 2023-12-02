Олександра Дубінського побили у СІЗО: адвокати кажуть, що виявили гематоми
Адвокати Олександра Дубінського повідомляють, що нардепа побили у під час перебування у слідчому ізоляторі. Вони стверджують, що лікарі констатували множинні гематоми.
Дубінський перебуває в ізоляторі у зв'язку з підозрою у держзраді. Раніше повідомлялося, що він сидить у камері разом із ще одним ув'язненим.
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Заява адвокатів нардепа
Адвокати Олександра Дубінського розповіли, що нібито підозрюваного у держзраді політика 2 грудня побили невідомі. Наразі він перебуває у Лук'янівському СІЗО. Про це він одразу повідомив адміністрації ізолятора та своїм захисникам.
За словами адвокатів, одразу після інциденту викликали швидку допомогу, яка констатувала численні гематоми. Є підозри на перелом ребер.
Наразі Олександр Дубінський з адвокатами очікує на приїзд працівників поліції для складання акту про тілесні ушкодження,
– повідомили в офіційному каналі нардепа.
Там наголосили, що адвокати вимагають ухвалення негайного рішення про переведення Дубінського до слідчого ізолятора СБУ. Також захист показав журналістам записку, яку віддав адвокатам нардеп. Там він описав, як нібито все відбувалося.
Записка Дубінського з пояснення, як його побили / Суспільне
Правоохоронці згодом підтвердили, що до них звернулися з заявою про побиття.
Слідчі ізолятори не відносяться до системи Нацполіції, але за вказаною заявою на місце виїхала слідчо-оперативна група і там буде працювати,
– повідомила поліція у коментарі "Радіо Свобода".
Справа Дубінського: що відомо
- СБУ 13 листопада навідалося до Олександра Дубінського з обшуками. Згодом йому повідомили підозру у держзраді. Повідомляється, що він співпрацював з російськими спецслужбами й був їхнім агентом з позивним "Буратіно".
- За данними слідства, він проводив інформаційно-психологічні операції на користь Росії. Його завданням була дискредитація України на міжнародній арені, розхитування суспільно-політичної ситуації.
- Уночі 24 листопада нардепу обрали запобіжний захід у вигляді тримання у слідчому ізоляторі протягом 60 діб. Засідання проходило у закритому режиму, у зв'язку за загрозою розголошення державної таємниці.