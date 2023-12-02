Олександра Дубінського побили у СІЗО: адвокати кажуть, що виявили гематоми

Адвокати Олександра Дубінського повідомляють, що нардепа побили у під час перебування у слідчому ізоляторі. Вони стверджують, що лікарі констатували множинні гематоми.

Дубінський перебуває в ізоляторі у зв'язку з підозрою у держзраді. Раніше повідомлялося, що він сидить у камері разом із ще одним ув'язненим.

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Заява адвокатів нардепа

Адвокати Олександра Дубінського розповіли, що нібито підозрюваного у держзраді політика 2 грудня побили невідомі. Наразі він перебуває у Лук'янівському СІЗО. Про це він одразу повідомив адміністрації ізолятора та своїм захисникам.

За словами адвокатів, одразу після інциденту викликали швидку допомогу, яка констатувала численні гематоми. Є підозри на перелом ребер.

Наразі Олександр Дубінський з адвокатами очікує на приїзд працівників поліції для складання акту про тілесні ушкодження,

– повідомили в офіційному каналі нардепа.

Там наголосили, що адвокати вимагають ухвалення негайного рішення про переведення Дубінського до слідчого ізолятора СБУ. Також захист показав журналістам записку, яку віддав адвокатам нардеп. Там він описав, як нібито все відбувалося.

Записка Дубінського з пояснення, як його побили / Суспільне

Правоохоронці згодом підтвердили, що до них звернулися з заявою про побиття.

Слідчі ізолятори не відносяться до системи Нацполіції, але за вказаною заявою на місце виїхала слідчо-оперативна група і там буде працювати,

– повідомила поліція у коментарі "Радіо Свобода".

Справа Дубінського: що відомо