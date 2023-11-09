"Російські гниди проснулись": Данілов пригрозив агентам Кремля в Україні

Росія не може перемогти на полі бою, а тому почала масово розганяти фейки про нібито "великий розкол" між політичним та військовим командуванням України. Однак все даремно, адже такій примітивній брехні не вірить вже ніхто.

Ба більше, українська влада прорахувала дії ворога заздалегідь, а тому готова відбиватись від вкидів і в інформаційному полі. Секретар РНБО Олексій Данілов запевнив 24 Канал, що історія з фейками не пройде. Також він прокоментував й інші гарячі події.

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Фейки про Залужного і Зеленського

Данілов попередив, що за останні 2 місяці Росія відкрила все, що можна відкрити щодо своєї агентури на території України.

Мовиться про діпфейк з Валерієм Залужним , який створила та розповсюдила Росія. У відео пропаганда намагалась показати, що військове командування України нібито закликає до перевороту.

Ворог вкидає колосальні гроші саме в дезінформацію, на основі якої хоче дестабілізувати ситуацію в Україні. Однак все марно.

Якщо ви звернете увагу на наші повідомлення, то останні 2 – 3 місяці ми б'ємо в набат. Ми звертаємося до всіх відповідних служб, щоб вони були максимально пильними і відстежували всіх цих російських гнид, які проснулися,

– наголосив секретар РНБО.

Проросійські персонажі знову "вискочили" в Україні та починають розповідати про російську мову, балотування у президенти та інші речі.

"Деякі з них навіть зустрічаються за межами України з іншими представниками, які втекли і "колотять" зараз, збирають гроші", – сказав Данілов.

Я хочу звернутися до тих, хто тут і підтримує їх, хто з ними має зв'язки. Майте на увазі, що ви всі будете за це нести відповідальність,

– запевнив секретар РНБО.

Україна добре розуміє тактику ворога, а тому хвилюватись немає причин. Діпфейк Залужного – це чергова російська спецоперація.

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Деталі удару по Скадовську

"Бавовна" у Скадовську 9 листопада принесла ворогу щонайменше 5 вбитих офіцерів з вищого командного складу. Данілов наголосив, що в будівлі також перебував і молодший командний склад та рядові.

Секретар РНБО запевнив українців, що вдалося ліквідувати велику кількість окупантів, а тому "бавовну" можна назвати успішною.

"Коли хтось вважає, що війна – це якась прогулянка, майте на увазі, що попереду дуже важка, складна, кропітка робота для досягнення нашої перемоги. А вона в нас обов'язково буде", – підсумував Данілов.

Подальше знищення Чорноморського флоту

Україні вдалося знищити російський підводний човен. Олексій Данілов розповів, що таке трапилось вперше в історії війни.

Країна, яка не має флоту (Україна – 24 Канал). Країна, яка набагато слабша, зважаючи на озброєння. На жаль, поки що це факт. Попри це, така країна вражає підводний човен агресора,

– зауважив секретар РНБО.

Україна робить феноменальні речі, від яких всі партнери у захваті. Росіяни розуміють нашу міць, тому зараз починають тікати звідти. За даними Данілова, вони збираються відправитися до окупованої частини Грузії.

"Я хочу наголосити, що ми дістанемо їх будь-де. Весь брухт буде знищений", – підсумував Данілов.

Росія хоче перейти до нової фази

В іноземних ЗМІ опублікували статтю про те, що нібито Захід закликає Україну до мирних переговорів з Росією. Насправді ж це продуманий план ворога. Росія хоче підписати мирні угоди на свою користь, адже має мету.

Вони хочуть накопичити сили й перейти до наступної фази війни,

– зазначив Данілов.

Варто зауважити, що обговорення розпочались після публікації телеканалу NBS. Відповідний матеріал був з посиланням на неназваного посадовця у Вашингтоні.