Не всі встигають за темпом, який задав Зеленський, – Данілов про роботу держорганів

Політика Володимира Зеленського є абсолютно публічною. Чинна влада обов'язково контактує з суспільством й доповідає про всі свої дії.

Про це інтерв'ю програми "Перші особи" на 24 каналі розповів секретар Ради нацбезпеки і оборони Олексій Данілов. Публічна політика має бути, вона не може бути кулуарною.

Цікаво Більше так, ніж ні, – Данілов вважає, що зустріч Путіна і Зеленського відбудеться

Данілов розповів про роботу держорганів і Зеленського

За його словами, не усі державні органи працюють злагоджено і на запобігання певних ситуацій. Якби інституції працювали, можливо проводили б менше засідань РНБО й розглядали б інші питання, яких в Україні чимало.

На превеликий жаль, сьогодні маємо констатувати, що не всі органи встигають за тим темпом, який задав Володимир Зеленський,

– зауважив Данілов.

Секретар РНБО заявив, що попри Помаранчеву революцію та Майдан, справжня революція почалась після приходу Зеленського. В Україні відбуваються дійсно революційні зміни й процеси. Це неодмінно має привести державу до перемоги.

Стосунки Данілова і Зеленського: головне

Прем'єра інтерв'ю відбудеться у вівторок, 6 липня, на 24 каналі о 20:00. Також можна буде переглянути в нашому ютубі.

У жовтні 2019 року президент признав Олексія Данілова секретарем РНБО. Він зазначив, що Володимир Зеленський доручив йому багато роботи, тому він має чим зайнятись на чинній посаді й не планує балотуватись у президенти. Раніше Данілов пояснив, що Зеленський, як президент України, має такі ж квоти, як і у Верховної Ради, і у З'їзду суддів.

Політичний консультант Сергій Гайдай заявляв, що Данілов не входить до близького оточення президента. Водночас Адріан Каратницький переконаний, що вплив секретаря РНБО виходить безпосередньо з рішення Зеленського.

Олексій Данілов про роботу держінституцій: дивіться відео