Хлопці, я вас попереджаю, – Данілов жорстко звернувся до проросійських агентів
Проросійські наративи більше не пройдуть в Україні. А ті, хто намагатимуться розхитати ситуацію, будуть мати справу зі Службою безпеки.
Про це в ефірі 24 Каналу заявив секретар РНБО Олексій Данілов. Він підкреслив, що вже "передав вітання" певним людям і попросив пригальмувати.
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Хто розхитує ситуацію
Секретар РНБО Олексій Данілов назвав тих, хто намагається "проштовхнути" в суспільство російські наративи.
"Це люди, які свого часу в моєму рідному Луганську виступали під прапорами, під цими "колорадськими стрічками". А зараз сидять у Києві і починають щось там розповідати. Я їм вітання вже передав, щоб вони трошечки пригальмували. Або ті, які очолювали інститути соцдосліджень, або інші науковці за часів Януковича, ви зрозумійте: тут люди, які не вибачать, якщо ви і надалі будете розхитувати наше суспільство", – заявив Данілов.
Посадовець додав, що саме ці особи зараз пропонують проєкти стосовно "другої країни світу" та "нам надо с руськімі разговарівать".
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Чи є небезпечними ці заяви
Олексій Данілов чітко зазначив: більше не буде жодних російських проєктів на території України.
Після "Партії регіонів" та "ОПЗЖ", або якісь інші процеси – вони будуть закінчуватися не розпочинаючись,
– підкреслив секретар РНБО.
Що буде з любителями "руського міра"
Данілов у коментарі згадав про 111 статтю Кримінального кодексу України. Вона безпосередньо стосується державної зради.
"Ще будете щось розпатякувати – будете мати справу з вулицею Володимирською (СБУ – 24 Канал). Хлопці, я вас попереджаю, що вам треба зупинитися. Ви ще молоді, вам там по 40 – 45 років, ну пригальмуйте трошки", – резюмував Олексій Данілов.
Останні заяви Данілова
- Попри складну ситуацію біля Бахмута, українські оборонці продовжують нищити техніку та ворога: "пакують їх сотнями".
- Росія вкрай потребує "передишки" у війні. Тому готова підписати "мирні угоди". Але немає жодних шансів, що Україна буде це робити теж.
- У Росії почастішали випадки "бавовни". Данілов зазначив, що не знає "хто звідки літає".