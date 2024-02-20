Мати Навального звернулася до Путіна: яку вимогу вона висунула

Мати Олексія Навального звернулася до Владіміра Путіна на відео, яке поширила команда покійного опозиціонера. Також вона написала письмове звернення до російського диктатора.

Людмила заявила, що вона не може побачити тіло Олексія Навального вже 5-й день. Матері опозиціонера не кажуть, де воно перебуває.

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Що мати Навального сказала Путіну

Людмила Навальна записала відеозвернення біля колонії ІК – 3 "Полярний вовк". Саме там 16 лютого помер російський опозиціонер та її син.

Я звертаюся до вас, Володимире Путіне. Розв'язання питання залежить тільки від вас. Дайте мені побачити мого сина. Я вимагаю негайно видати тіло Олексія, щоб я могла його по-людськи поховати,

– сказала вона.

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Соратник опозиціонера Ілля Жданов поділився в соцмережах фотографією письмового звернення Людмили Навальної. У листі до Путіна вона теж вимагає дати їй можливість поховати сина, а також каже, що слідчий комітет відмовився видавати їй тіло та давати будь-яку інформацію про його місце перебування.



Письмове звернення Людмили Навальної до російського диктатора / Фото Іллі Жданова

Сам Жданов заявив, що у вівторок, 20 лютого, суд в Салехарді отримав позов про бездіяльність слідчого комітету щодо цього питання.

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