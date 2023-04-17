Між Росією та Україною велика різниця: Резніков назвав зброю, необхідну для перемоги
Джерело:La Razon
Аби здолати армію ворога, Україні потрібна західна авіація. Адже авіаційний потенціал Росії наразі більший.
Про це повідомив міністр оборони України Олексій Резніков. За його словами, основний пріоритет України – система ППО.
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Що потрібно Україні для перемоги
Зброя, зброя і ще раз зброя. Пріоритет – система ППО, яка закриває наше небо. Я маю на увазі складну зброю, а також легшу,
– каже Резніков.
Наразі на озброєнні наших воїнів є МіГ-29 з видимістю 60 кілометрів і дальністю пострілу 30 кілометрів. Однак російські Су-35 можуть "бачити" й стріляти набагато далі.
Резніков наголосив, що нашим воїнам потрібна новітня авіація, щоб порушити панування росіян в повітрі. За словами міністра, це можуть бути F-16, шведські Gripin або інші.
"Я впевнений, що ми їх отримаємо, як це сталося з бойовими танками", – резюмував Резніков.
Нагадаємо, що на необхідності отримання F-16 наголошував і президент Володимир Зеленський. Крім того, речник Юрій Ігнат зазначив, що F-16 значно переважає за своїми функціями та роботою за МіГ-29.
F-16 – найпоширеніший літак у світі. Їх є 4,5 тисячі. Такі винищувачі мають на озброєнні 25 країн. Саме ці винищувачі здатні зменшити бойові втрати під час наступу у 10 разів. Більше про те, чому для ЗСУ потрібні саме F-16 – читайте в інтерв'ю з речником Повітряних сил.
Україна отримала МіГ-29: що відомо
- Словаччина у березні 2023 року передала Україні чотири літаки МіГ-29. Вже 17 квітня країна завершила передачу винищувачів Україні. У новій партії – ЗСУ отримали ще 9 літаків. Словацькі МіГи вже захищають небо над Харковом.
- Крім того, у квітні президент Польщі Анджей Дуда заявив, що його країна передала Україні 4 винищувачі МіГ-29.
- Також, за словами Дуди, Польща готується поставити Україні ще чотири літаки типу МіГ-29.