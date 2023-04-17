Між Росією та Україною велика різниця: Резніков назвав зброю, необхідну для перемоги

Аби здолати армію ворога, Україні потрібна західна авіація. Адже авіаційний потенціал Росії наразі більший.

Про це повідомив міністр оборони України Олексій Резніков. За його словами, основний пріоритет України – система ППО.

Дивіться також Канада передасть Україні конфіскований у росіян літак Ан-124 "Руслан"

Що потрібно Україні для перемоги

Зброя, зброя і ще раз зброя. Пріоритет – система ППО, яка закриває наше небо. Я маю на увазі складну зброю, а також легшу,

– каже Резніков.

Наразі на озброєнні наших воїнів є МіГ-29 з видимістю 60 кілометрів і дальністю пострілу 30 кілометрів. Однак російські Су-35 можуть "бачити" й стріляти набагато далі.

Резніков наголосив, що нашим воїнам потрібна новітня авіація, щоб порушити панування росіян в повітрі. За словами міністра, це можуть бути F-16, шведські Gripin або інші.

"Я впевнений, що ми їх отримаємо, як це сталося з бойовими танками", – резюмував Резніков.

Нагадаємо, що на необхідності отримання F-16 наголошував і президент Володимир Зеленський. Крім того, речник Юрій Ігнат зазначив, що F-16 значно переважає за своїми функціями та роботою за МіГ-29.

F-16 – найпоширеніший літак у світі. Їх є 4,5 тисячі. Такі винищувачі мають на озброєнні 25 країн. Саме ці винищувачі здатні зменшити бойові втрати під час наступу у 10 разів. Більше про те, чому для ЗСУ потрібні саме F-16 – читайте в інтерв'ю з речником Повітряних сил.

Україна отримала МіГ-29: що відомо