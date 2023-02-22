Коли до України прибудуть перші танки з навченими екіпажами: Резніков потішив термінами

Завдяки допомозі союзників Україна отримає сучасні західні танки. Наші військові вже декілька місяців навчались опановувати Leopard 2, тож невдовзі вони повернуться до України.

Про це заявив міністр оборони України Олексій Резніков. Він очікує, що вже найближчим часом перші танки від партнерів з підготовленими українськими екіпажами прибудуть до України.

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Водночас російські танки "вдираються" в ЄС

Резніков також зауважив, що вночі 22 лютого 4 російські танки "вдерлися" до ЄС та НАТО. І це сталось завдяки українським воїнам.

Російський брухт прямує до Європи / Фото з фейсбуку Резнікова

24 лютого громадяни чотирьох країн – Німеччини, Литви, Латвії та Естонії – одночасно побачать, що російські танки можуть потрапити до Європи через Україну тільки у вигляді музейних експонатів,

– йдеться у повідомленні.

Міністр додав, що влітку перші такі експозиції приймали наші партнери у Польщі та Чехії. За словами Резнікова, у Європі зблизька подивляться на справжнє обличчя росіян, яке раніше викликало тотальний страх, а тепер все частіше – огиду та презирство.

Європейці побачать справжнє обличчя Росії / Фото з фейсбуку Резнікова

"Більше європейців переконається, що Росію можна і треба перемагати на полі бою. І краще це зробити в Україні, щоб потім не довелося зупиняти ворога біля свого будинку", – зазначив міністр.

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