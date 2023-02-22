Коли до України прибудуть перші танки з навченими екіпажами: Резніков потішив термінами
Джерело:Олексій Резніков
Завдяки допомозі союзників Україна отримає сучасні західні танки. Наші військові вже декілька місяців навчались опановувати Leopard 2, тож невдовзі вони повернуться до України.
Про це заявив міністр оборони України Олексій Резніков. Він очікує, що вже найближчим часом перші танки від партнерів з підготовленими українськими екіпажами прибудуть до України.
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Водночас російські танки "вдираються" в ЄС
Резніков також зауважив, що вночі 22 лютого 4 російські танки "вдерлися" до ЄС та НАТО. І це сталось завдяки українським воїнам.
24 лютого громадяни чотирьох країн – Німеччини, Литви, Латвії та Естонії – одночасно побачать, що російські танки можуть потрапити до Європи через Україну тільки у вигляді музейних експонатів,
– йдеться у повідомленні.
Міністр додав, що влітку перші такі експозиції приймали наші партнери у Польщі та Чехії. За словами Резнікова, у Європі зблизька подивляться на справжнє обличчя росіян, яке раніше викликало тотальний страх, а тепер все частіше – огиду та презирство.
"Більше європейців переконається, що Росію можна і треба перемагати на полі бою. І краще це зробити в Україні, щоб потім не довелося зупиняти ворога біля свого будинку", – зазначив міністр.
Як Україну готують до контрнаступу: коротко
- Глава МЗС Дмитро Кулеба заявив, що у нього є чітке відчуття, що ми готуємося до великої битви на полі бою та до битви на дипломатичному полі. Саме тому зараз потрібна максимальна мобілізація всіх друзів, усіх тих, хто дієво допомагає Україні.
- Олексій Резніков заявив, що росіяни ховаються за 150 кілометрів, тобто там, де по них не може вдарити Україна. Міністр оборони сказав, що не прогнозує, коли можливе надання Україні ракет GLSDB, які здатні летіти на відстань до 150 кілометрів.
- Глава Міноборони Німеччини зауважив, що Берлін поставить Україні перші Leopard вже у перший тиждень березня 2023 року. Анджей Дуда зауважив, що їхні танки Leopard можуть надійти вже протягом 1 – 2 місяців.
- Верховний представник Євросоюзу із закордонних справ Жозеп Боррель заявив, що найближчі тижні російсько-української війни будуть визначальними. Саме тому він закликав європейські країни надати Україні зброю з їхніх складів.