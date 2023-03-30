МіГи – це добре, але потрібні сучасні літаки: Резніков пояснив, чому проблем з навчанням не буде

Нещодавно Польща та Словаччина оголосили про надання Україні радянських винищувачів МіГ-29. Однак цього недостатньо, аби захистити українське небо.

Про це заявив міністр оборони України Олексій Резніков. Він наголошує, що літаки МіГ-29 значно посилять українські Повітряні сили, але Україна все ще намагається переконати партнерів надати сучасні авіаційні платформи.

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Російські Су-35 мають кращі характеристики

Резніков пояснив, що МіГ-29 має дальність видимості лише 60 кілометрів зі своїми радіолокаційними станціями (РЛС), а дальність стрільби – лише 30 кілометрів.

Натомість сучасні російські літаки Су-35 мають радіус видимості понад 200 кілометрів і дальність стрільби понад 100 кілометрів.

Тому нам потрібні сучасні винищувачі, щоб вони стали частиною наших систем ППО. Тому ми зберігаємо оптимізм і намагаємося говорити з нашими партнерами про те, що навчання пілотів потрібно починати вже зараз, тому що це потребує часу,

– каже міністр.

Він додав, що так само час було витрачено на артилерійські системи та реактивні системи залпового вогню, танки та системи ППО, такі як NASAMS, Patriot та інші.

Навчання слід розпочати чимшвидше

Резніков нагадав, що коли він вперше обговорював системи Patriot з партнерами, то йому повторювали, що це неможливо, адже системи дуже дорогі, а навчання займе рік.

"Але потім було прийнято рішення, і ми виявили, що навчання можна пройти за десять тижнів. Тому я абсолютно впевнений, що у квітні у нас запрацюють перші системи Patriot", – підкреслив посадовець.

За його словами, це означає, що наші пілоти можуть розпочати навчання одразу і на сучасних винищувачах. Резніков додав, що це необхідно зробити якнайшвидше.

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