Теракт в Оленівці: журналісти назвали імена тих, хто знущався з військовополонених українців
Теракт у тимчасово окупованій Оленівці в Донецькій області став однією з найбільш кривавих плям в історії війни проти нашої держави. Водночас цьому воєнному злочину сприяли й кілька українців. які стали колаборантами.
Зрештою після 6 місяців пошуків вдалося встановити кілька імен тих людей, через яких відбувався страшний теракт. Про це мовиться у документальному фільмі видання Kyiv Independent "Куратори зла. Називаємо імена відповідальних за злочини в Оленівці", передає 24 Канал.
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Хто з колаборантів був причетний до теракту в Оленівці
Журналісти виявили у соціальних мережах фото кількох імовірних причетних до тортур проти українських військовополонених, яких катували у таборі в Оленівці. Крім того, розслідувачі поспілкувалися з бранцями, яких уже повернули, щоб упізнати окупантів.
Наші військові серед наглядачів відзначили 7 колаборантів:
- Кирила Шакуроа із Горлівки, який колись працював в українській пенітенціарній системі;
- начальника в'язниці Сергія Євсюкова, ексспівробітника правоохоронних органів України;
- помічника начальника в'язниці Артема Потапчука;
- начальника опервідділу в'язниці В'ячеслава Якурнова;
- першого заступника начальника в'язниці Дмитра Неєлова;
- наглядачів Василя Бакалинського, колишній громадянин України, та Юрія Дмитренка з Горлівки.
До того ж колишні українські в’язні виступили в документальному фільмі, щоб поділитися жахливими розповідями про тортури, яких вони зазнали під час перебування під вартою в Росії. Ці розповіді проливають світло на жахливі умови, з якими вони зіткнулися, включно з ув’язненням у вологих камерах із запліснявілими стінами, де в одній кімнаті тиснулося до п'ятдесяти осіб.
Крім того, вони страждали від серйозної нестачі їжі та чистої питної води, а також не мали доступу до необхідної медичної допомоги для хворих і поранених. Приголомшливо те, що деяких військовополонених зав’язували скотчем і піддавали фізичним нападам протягом усієї ночі, оскільки їх примушували дати неправдиві свідчення проти командування Збройних Сил.
Що відомо про трагедію в Оленівці
- У ніч на 29 липня 2022 року стався теракт у Волноваській виправній колонії №120 поблизу Оленівки, де перебувають українські військовополонені, в тому числі учасники оборони "Азовсталі". У результаті жорстокої атаки загинули понад 50 людей, ще 130 осіб зазнали поранень.
- Офіс генпрокурора встановив, що для нищівного удару по виправній колонії Росія застосувала реактивний термобаричний гранатомет великого ураження.
- Своєю чергою, росіяни стверджували, що по Оленівці буцімто поцілили боєприпасом HIMARS. Однак у своєму звіті ООН спростувала твердження окупантів.