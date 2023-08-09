В якому стані та де зараз "Оленегорський горняк": свіжі супутникові фото

Внаслідок атаки дрона на "Оленегорський горняк" судно було пошкоджене. Через декілька днів з'явилися світлини зі супутника, на яких видно цей російський десантний корабель в порту в Новоросійську.

Зауважимо, під удар судно потрапило у ніч проти 4 серпня. Згодом стало відомо, що це була спецоперація Служби безпеки України та Військово-морських сил. Уже 9 серпня авторитетні міжнародні видання опублікували супутникові фото, на яких видно пошкоджений корабель.

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Десантне судно ремонтують

Як пишуть у виданні Sky News, наразі "Оленегорський горняк" перебуває в порту міста Новоросійська, що має вихід до Чорного моря.

На думку аналітиків з "Радіо Свободи", туди його відбуксували, очевидно, задля ремонту після атаки українського безпілотника.

Фото зроблено 8 серпня. Як ми й припускали напередодні, корабель відбуксований для ремонту в плавучий док у порту Новоросійська.

Що таке плавучий док Це судно технічного флоту, яке призначене для підйому з води та подальшого спуску на воду іншого корабля. Також його використовують для ремонту або транспортування суден.

Джерело: Вікіпедія



"Оленегорський горняк" в порту Новоросійська / Зображення з матеріалу Sky News

Слід сказати, що відбуксовували десантний корабель до порту аж два судна. Вони також потрапили на один із супутникових знімків.



Пошкоджений російський десантний корабель відбуксовують до порту / Світлина Sky News

Зверніть увагу! "Оленегорський горняк" міг перевозити танки та іншу техніку російської армії. Борт одного такого корабля вміщає аж 13 одиниць танків. В результаті удару по судну було частково пошкоджено його лівий борт. Момент атаки потрапив на відео.

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Деякі експерти переконані, що Росія не зможе використовувати "Оленегорський горняк" до кінця війни через пошкодження.

Наголосимо, що місто Новоросійськ є найбільшим торговим портом на півдні Росії. Його використовує ворожа держава, зокрема, задля транзиту та експорту сотень тисяч барелів нафти. Через це, до речі, у Сполучених Штатах дуже остерігаються ударів по цьому об'єкту.

Власне, як пишуть у Financial Times, атаки на інфраструктуру цього порту та його кораблі можуть призвести до росту цін на нафту у всьому світі, що вкрай невигідно для Вашингтона особливо зараз – напередодні президентських виборів у 2024 році.

Розташування Новоросійська: дивіться на карті від Google maps

Водночас речник Головного управління розвідки Андрій Юсов називає атаки по таких цілях законними, оскільки, скажімо, порт у Новоросійську є базою для кораблів Чорноморського флоту Росії. Як відомо, його судна ворог активно використовує під час обстрілів нашої держави.

За словами спікера ГУР, вибухи на об'єктах, що поки контролює Росія, з кожним днем лунатимуть частіше. З-поміж іншого, Україна завдала удару по танкеру Sig ворожої держави 5 серпня. Також поблизу Новоросійська. Це судно транспортувало нафту, зокрема, в Сирію, через що перебувало під санкціями США.