Китай вважає себе рівнею США: неучасть Сі й Байдена в саміті G20 стала "плювком" Путіну

Джо Байден і Сі Цзіньпін 22 листопада відмовились від участі в онлайн-саміті G20, на якому виступав Владімір Путін. Це могло бути демонстративним "плювком" російському президенту.

Російський правозахисник Марк Фейгін прокоментував інцидент 24 Каналу. За його словами, попри однакову поведінку, американський і китайський лідери могли мати різну мотивацію.

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"Те, що Байден не брав участі в цьому спілкуванні саме з причини участі в ньому Путіна, – це безперечно. Сі Цзіньпін, я думаю, просто бере участь у певній грі. Мовляв, якщо не беруть участь США, то нащо дріб'язкувати і опускатись до участі з усіма іншими", – припустив Фейгін.

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На думку російського правозахисника, Китай вважає себе рівнею США й усіма можливими способами намагається це продемонструвати. Дарма що Сполучені Штати інакше ставляться до країни, продовжуючи вважати її приналежною до "другого світу".

Китай дистанціюється від Росії

"Ми бачимо, Пекін намагається тепер прокреслити якусь дистанцію від Москви, тому що вона стає дедалі більш непередбачуваною", – зауважив Фейгін.

Так, Китай не хоче відповідати за дії Росії. Ба більше, країна-агресорка дедалі залежніша від нього, тому все одно нікуди не подінеться. Наразі Китай робить ставку на США, але в будь-який момент усе може змінитись.

Яким був онлайн-саміт G20: основне

Радник голови ОПУ Михайло Подоляк наголосив, що на саміті G20 навіть у віртуальному форматі не було ключових країн. Так, Владімір Путін – нерівня Джо Байдену та Сі Цзіньпіну.

Водночас був присутнім канцлер Німеччини Олаф Шольц. Він закликав Путіна вивести війська з України, "щоб ця війна нарешті закінчилась".

Натомість російський президент не сказав нічого нового. Він вкотре проштовхував тезу "мирних переговорів", щоб мати змогу поновити агресію в найближчому майбутньому.

Джо Байден і Сі Цзіньпін провели переговори в межах саміту Азійсько-Тихоокеанського економічного співробітництва. Зокрема, лідери домовились про відновлення військових зв'язків.