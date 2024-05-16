Встигніть оновити дані: яка щоденна пропускна здатність ТЦК Києва
Джерело:Liga.net
Після 18 травня, коли набуде чинності новий закон про посилення мобілізації, з оновленням даних військовозобов'язаним краще не затягувати. В Міноборони розповіли, скільки насправді київські ТЦК можуть пропустити людей за день.
У відомстві зазначили, що пропускна здатність ТЦК і СП залежить від міста та кількості працівників. Київські військкомати можуть прийняти приблизно 50 – 70 осіб на день. З 18 травня також за новим законом змінюються правила військового обліку.
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Чому ТЦК не здатні пропускати більше людей
Починаючи з 18 травня, усі військовозобов'язані українці повинні оновити свої дані – телефон, електронну пошту за наявності та фактичне місце проживання. За новим законом про мобілізацію на це дадуть 60 днів.
Оновити дані можна буде трьома способами:
- безпосередньо в ТЦК,
- в центрі надання адміністративних послуг (ЦНАП)
- в електронному кабінеті.
Втім, основне навантаження поки що лягає саме на військкомати. ЦНАПи досі не отримали доступи, а їх адміністратори не пройшли навчання. Електронний кабінет в оборонному відомстві обіцяють запустити тільки після 18 травня.
Нові правила мобілізації
- За новим законом обов'язки бізнесу щодо оповіщення військовозобов'язаних працівників законодавчо уточнять. Водночас уже відомо, що окрім військового обліку, буде низка інших зобов'язань. Зокрема, новий закон про посилення мобілізації законодавчо закріплює таке поняття як оповіщення.
- З ухваленням нового закону про мобілізацію підприємства повинні будуть забезпечувати оповіщення, що включає вручення повісток. При чому, за не вручену повістку буде адміністративна відповідальність для підприємства.
- Крім того, через 5 днів після того, як людина не з'явилася в ТЦК і СП, видається "вимога щодо виконання обов'язку військовозобов'язаного". Якщо громадянин ігнорує її, ТЦК буде звертатися до суду, який може ухвалити рішення про тимчасове обмеження права керування транспортним засобом. Однак, після оновлення даних військовозобов'язаний зможе знову користуватися авто.
- Також, за словами речника Міноборони Дмитра Лазуткіна, в Україні відсутня норма, що кинута в поштову скриньку повістка вважається врученою.