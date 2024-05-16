Встигніть оновити дані: яка щоденна пропускна здатність ТЦК Києва

Після 18 травня, коли набуде чинності новий закон про посилення мобілізації, з оновленням даних військовозобов'язаним краще не затягувати. В Міноборони розповіли, скільки насправді київські ТЦК можуть пропустити людей за день.

У відомстві зазначили, що пропускна здатність ТЦК і СП залежить від міста та кількості працівників. Київські військкомати можуть прийняти приблизно 50 – 70 осіб на день. З 18 травня також за новим законом змінюються правила військового обліку.

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Чому ТЦК не здатні пропускати більше людей

Починаючи з 18 травня, усі військовозобов'язані українці повинні оновити свої дані – телефон, електронну пошту за наявності та фактичне місце проживання. За новим законом про мобілізацію на це дадуть 60 днів.

Оновити дані можна буде трьома способами:

безпосередньо в ТЦК,

в центрі надання адміністративних послуг (ЦНАП)

в електронному кабінеті.

Втім, основне навантаження поки що лягає саме на військкомати. ЦНАПи досі не отримали доступи, а їх адміністратори не пройшли навчання. Електронний кабінет в оборонному відомстві обіцяють запустити тільки після 18 травня.

Нові правила мобілізації