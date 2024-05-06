Як з травня оновлювати військові дані чоловікам, що перебувають за кордоном

У квітні Володимир Зеленський підписав новий закон про посилення мобілізації, за яким усі чоловіки від 18 до 60 років за 60 днів повинні уточнити облікові дані. Чоловіків, які наразі перебувають за кордоном, ця норма закону теж стосується.

Оновлення військово-облікових даних громадянами України необхідне для того, щоб держава могла оцінити свій мобілізаційний потенціал. Після оновлення буде точна інформація про всіх військовозобов'язаних, придатних до мобілізації у разі воєнного стану.

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Які дані оновлюються та в який термін

Особисті дані: ПІБ, дата народження, місце проживання, контактний номер телефону, адреса електронної пошти.

Інформація про освіту та військово-облікову спеціальність.

Сімейний стан.

Дані про стан здоров'я.

Місце роботи (навчання).

Військово-облікові дані ведуться у Єдиному державному реєстрі призовників, військовозобов'язаних та резервістів (Оберіг). За ці дані відповідають районні (міські) територіальні центри комплектування та соціальної підтримки (ТЦК та СП) за місцем проживання громадянина,

– говорить юрист Ярослав Звоненко

Оновлювати свої дані можна одним зі способів:

особисто у ТЦК за місцем проживання,

надіславши відповідні документи цінним листом з описом вкладення,

з набранням чинності нового закону про мобілізацію з’явиться можливість оновлювати дані через ЦНАПи та Електронний кабінет військовозобов’язаного.

Як оновити дані тим, хто за кордоном

Згідно з законом, чоловіки, які перебувають за кордоном, мають оновити свої дані протягом 60 днів з дня набрання чинності цього закону, до 16 липня 2024 року.

Є два способи оновлення військово-облікових даних за кордоном:

Через дипломатичну установу України. Для цього необхідно звернутися до посольства або консульства України в країні вашого перебування. З собою потрібно мати паспорт громадянина України, військовий квиток (тимчасове посвідчення військовозобов'язаного) та документи, що підтверджують місце проживання за кордоном.

Через Електронний кабінет військовозобов’язаного.

Санкції проти тих, хто не оновить дані

Чоловіки, які не оновлять свої дані до 16 липня 2024 року, можуть мати такі наслідки:

Штраф від 3 000 до 5 000 гривень.

Обмеження на виїзд з країни.

Неможливість отримання консульських послуг.

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