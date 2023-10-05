ООН визнає звірства росіян, але що далі: ексклюзивне інтерв'ю з Михайлом Подоляком

Українська дипломатія доклала надзвичайних зусиль, аби світові інституції побачили і визнали терористичні, геноцидні дії росіян проти України. Для цього знадобилося півтора роки війни, але скільки знадобиться для того, аби окупанти понесли реальну відповідальність за скоєне?

Про ці та інші теми 24 Канал відверто поговорив з радником глави Офісу Президента України Михайлом Подоляком. Він також пояснив, як глобальні політичні процеси впливають на військову підтримку України та які перспективи подальшої співпраці із союзниками.

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Про усунення спікера Палати представників США

Палата представників США усунула з посади спікера Кевіна Маккарті. Питання в тому, що без спікера Палата представників не може ухвалювати нові закони та допомагати Україні. Ми пам'ятаємо цей строк – 45 днів. П'ять днів уже минуло, 40 залишається. Що далі?

Я трошки спокійніше ставився б до того, що відбувається в тих чи тих країнах, маю на увазі країни-партнери. Безумовно, треба пам'ятати, що Сполучені Штати Америки – найбільший наш партнер з погляду і військової допомоги, і модерації взагалі проукраїнських позицій у світі. І позиція США для нас украй активна і важлива.

Але зняття спікера Маккарті – це питання внутрішньої політики. На жаль, сьогодні, я безвідносно до США кажу, політичні процеси в країнах, зокрема в Україні, з раціонального перейшли в емоційну сферу. Дуже багато емоцій, дуже багато взаємного хейту, дуже багато конфліктних спроб з'ясувати стосунки. І це призводить до певних ситуативних проблем.

Безумовно, для нас бажано, щоб у США була абсолютна двопартійна підтримка. Я не беру тамтешніх окремих людей, які, використовуючи тему України, працюють з внутрішньою аудиторією.

Не треба робити глобальні висновки, що США не допомагатимуть Україні, чи Сполучені Штати хочуть програти Росії. Тому що, безумовно, треба правильно ставити акценти. Якщо війна закінчується несправедливим фіналом – а будь-який фінал, де Росія не програла, несправедливий – означатиме фіналізацію існування демократії як найпотужнішої конкурентної системи.

Ми з вами побачимо інший світ, де буде багато хаосу, інвестицій у нестабільності різні, і Росія поводитиметься набагато нахабніше. Тому що країна, яка демонстративно зануляє міжнародне право, після того, як не програє в цій війні, робитиме це набагато демонстративніше.

Але повернімось до того, що відбуватиметься в США. По-перше, дочекаймось промови пана Байдена. Він завжди достатньо чітко розставляє акценти щодо війни, щодо потреби підтримки України.

Друга складова. Хочу наголосити, що ми точно не втручаємось у внутрішні політичні процеси в США. Але бажано, щоб вони починали дискутувати про те, що будь-яка допомога Україні матиме конкретні наслідки.

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Чому США вигідно допомагати Україні

Перше – це занулення військового потенціалу найбільшого ворога США з погляду ідеологічних чи ціннісних речей. Тобто, російська армія не існуватиме, Росія з погляду ВПК не існуватиме, Росія з погляду фінансування глобальної нестабільності не існуватиме. Це дуже важливо для Сполучених Штатів. Тобто, порівняно невеликі інвестиції у військові спроможності України розв'язують ключову проблему, з якою США стикались багато разів на різних континентах.

Це дуже важливо для Сполучених Штатів. Тобто, порівняно невеликі інвестиції у військові спроможності України розв'язують ключову проблему, з якою США стикались багато разів на різних континентах. Друга складова. Уся ця військова допомога – це не прямі дотації нашого ВПК, це ж прямі дотації американського ВПК. Тобто, вони вкладають гроші у виробництво техніки на своїй території, а це суттєво впливає на розвиток внутрішньої економіки. Це додаткові робочі місця, це додаткові гроші в обігу. Тобто, це стимулює економіку, це розв'язує багато внутрішніх економічних питань. Знову ж таки це позитивно для Сполучених Штатів.

І тому, безумовно, коли вони ведуть дискусії, треба чи не треба допомагати Україні, то треба, щоб вони правильно розставляли акценти. Але я думаю, що з часом вони ці акценти дійсно правильно розставлятимуть. Ми маємо спокійно ставитись і до того, що відбувається в США, і бути вдячними за те, що вони з нами 19 місяців. Не забуваймо про це.

Попри внутрішні нюанси, лінія допомоги Україні зберігається

Третє. Ми маємо так само спокійно реагувати на будь-які вибори, наприклад у Словаччині, тому що це знову ж таки внутрішні проблеми. Але Словаччина – невіддільна частина Європи, і вона продовжить допомагати Україні.

Навіть попри всі наші з вами негативні ставлення до "Фідес" та Орбана, Угорщина так само періодично, у межах загальноєвропейської концепції, допомагає Україні. Бажано набагато більше це робити в межах загальноєвропейської концепції. Але маємо розуміти, що сьогодні вибір у цій війні або-або.

Так, внутрішні дискусії будуть. Ще раз наголошую, на жаль, сучасний інформаційний світ не потребує глибокого аналізу – він потребує більше хейту. І в межах цього хейту "не допомагаймо Україні, тоді в нас буде більше грошей, тоді ми розв'яжемо якісь внутрішні питання, а з Росією можна співпрацювати – вона має додаткові обсяги нафти".

Це не працює так. На жаль, на короткому проміжку часу працює, але коли ти починаєш глибше розуміти, про що ця війна, то стратегічно вкрай невигідно не допомагати Україні та мати якісь відносини з Росією, яка інвестує виключно в злам глобальної системи домовленості.

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Що зараз відбувається у Словаччині Що стосується Орбана – кажуть, що партія прем'єр-міністра відчутно втратила підтримку. Кількість прихильників "Фідес" з лютого цього року знизилась на 400 тисяч – з 35 до 30%.

З іншого боку, якщо подивитися на Словаччину, після перемоги проросійської партії на парламентських виборах президентка Зузана Чапутова виступила проти нової військової допомоги Україні. Сказала, що в такий спосіб вона поважає результати виборів.

Знову ж таки поставмо тут правильні акценти. Пані Чапутова – абсолютна лідерка Словаччини. Вона акцептує ті запити суспільства, які бачить. Це нормальний процес.

До речі, пані Чапутова була однією з перших, хто приїхав до України, хто говорив про потребу допомоги Україні з огляду на гуманістичні міркування. Тому що вона побачила те, що Росія робила в Київській області, нагадаю. І вона абсолютно свідомо цю політику продовжує, тому що це питання ціннісного вибору.

Тобто, навіть немає сумніву, що Росія – це зло, коли ми говоримо про війну в Україні. Це абсолютно конкретне інфернальне зло, яке саме себе таким ідентифікує. Росія сьогодні демонструє, що вона хоче бути країною-монстром, перед якою треба стояти на колінах. І всі інші, хто не хоче стояти на колінах, зокрема президентка Словаччини, підтримуватимуть Україну.

Інше питання – є конкретний результат парламентських виборів, є 23%, які набрала партія Фіцо SMER-SD. Безумовно, президент країни має реагувати на це. Після цього будуть консультації і внутрішній діалог, після цього вибудують нову політику щодо України.

Я не сумніваюсь, що ця політика буде для нас позитивною, тому що для Європи є внутрішні проблеми в різних країнах, є внутрішні дискусії. Але все, що робить Росія, негативне, зокрема, для будь-якої країни в Європі.

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Водночас є чітке розуміння, що Росія ламає систему глобальних відносин. І ситуативно сьогодні може щось отримати, наприклад: додаткові корупційні складові, додаткові корупційні гроші якісь, нафту за набагато меншою ціною. Але це буде ситуативно, воно призведе до втрати суб'єктності, поступового зниження рівня життя, внутрішньої суттєвої конфліктності, появи на внутрішньому політичному просторі проросійської, лобістської мережі. І це не даватиме країні змоги розвиватись, формувати інші двосторонні відносини.

Тому спокійно ставмось до будь-яких ситуативних заяв – дивімось на дії. Періодично ми маємо різні заяви від різних політичних партій, зокрема в Європі, але все ж таки бачимо, що Європа практично в повному обсязі ефективно допомагає Україні.

Це і фінансова допомога, і допомога консультативного плану щодо того, якою має бути держава Україна, щоб вона зайшла в єдиний економічний простір. Також це абсолютно очевидна військова допомога.

Ми сьогодні говоримо про пріоритет №1 на різних майданчиках, зокрема в Європі, щодо підсилення систем протиракетної, протиповітряної оборони. Тобто, є системи, які працюють ефективно з балістикою чи з надзвуковими ракетами. Це складні дорогі системи, як-от SAMP-T, Crotale чи ті ж Patriot.

А є мобільніші системи Gepard, VAMPIRE, IRIS, які можуть працювати ефективно по дронах. Росія сьогодні використовує величезну кількість дронів, щоб атакувати різні системи, зокрема тестувати систему ППО в Україні.

Тому ці всі переговори тривають, і європейські країни абсолютно щиро хочуть надавати нам більше й більше зброї для закриття неба. Це сигнали. Спокійно ставмось до публічних заяв. Інформаційний ринок – це не завжди логістичний ринок. Усе, що говорять публічно, не завжди екстраполюють у конкретні дії.