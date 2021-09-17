ОП хоче змінити трьох міністрів, але досі не знайшов їм заміни, – ЗМІ

Від початку вересня точаться дискусії про те, які зміни чекають на склад уряду. В Офісі Президента вже начебто проводять співбесіди для кандидатів на посади в уряді.

В Офісі президента посилено проводять співбесіди кандидатів на посади міністрів оборони, соцполітики і стратегічних галузей. Як повідомило джерело ЗМІ, наразі відбір не приніс результатів.

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Кандидатів шукають, але це нелегко

У публікації йдеться про те, що кандидатів складно відбирати. Мовляв, українська еліта має загальний недолік "завищена самооцінка і занижені професійні якості".

Кілька співбесід уже провели спеціалісти, втім виокремити кандидатів не вийшло.

Поки є тільки лонг-лист щодо кандидатів. Це нешвидкий процес (пошуку наступних міністрів – "НВ"),

– сказало джерело, якого ЗМІ називає "високопоставленим чиновником".

Також цей співрозмовник видання зазначив, що після потрапляння інформації в ЗМІ про можливу відставку деякі міністрів "перестали працювати, а взялися за інтриги".

Крім того, джерело повідомило, що "трійка": президент Володимир Зеленський, його першого помічник Сергій Шефір і глави ОП Андрій Єрмак не збираються на обговорення кандидатур міністрів. В Офісі Президента для цього сформовані профільні та експертні комісії.

Щодо того, коли можуть статися перші призначення – інформації немає.

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