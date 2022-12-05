Ніколи знову, – у Зеленського нагадали про річницю підписання Будапештського меморандуму
Джерело:Андрій Єрмак
Рівно 28 років тому, 5 грудня 1994 року, відбулося підписання Будапештського меморандуму. В обмін на гарантії безпеки Україна відмовилася від ядерного потенціалу. Проте вже у 2014 році один з гарантів безпеки, Росія, порушила меморандум.
Керівник Офісу Президента Андрій Єрмак вирішив нагадати, що сьогодні 28 річниця підписання Будапештського меморандуму. Він зазначив, що Україна відмовилася від третього у світі ядерного арсеналу, але у відповідь не отримала гарантовану безпеку.
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Один з гарантів виявився терористом
Єрмак назвав одного з гарантів – терористом. Йдеться про Росію, яка у 2014 році розпочала гібридну війну проти України, а цьогоріч веде повномасштабне вторгнення.
В обмін на відмову від третього у світі ядерного арсеналу нам мали гарантувати безпеку… Але папірець виявився лише папірцем, а один із гарантів – взагалі терористом. Ніколи знову,
– наголосив керівник ОП.
Хто підписував Будапештський меморандум
Будапештський меморандум підписали лідери України, Росії, Британії та США – Леонід Кучма, Борис Єльцин, Джон Мейджор і Білл Клінтон відповідно.
Угода передбачала гарантії безпеки для України через набуття нею неядерного статусу. Того ж дня Україна приєдналась до Договору про нерозповсюдження ядерної зброї.
Перед повномасштабним вторгненням Росії 24 лютого президент Володимир Зеленський заявив про скликання держав-гарантів Будапештського меморандуму. Проте зустріч не відбулася й Росія напала на Україну.
Глава держави неодноразово критично висловлювався про Будапештський меморандум. Зокрема, він говорив, що для України угода згоріла у вогні російських військ.
Росія атакує Україну в день підписання Будапештського меморандуму
- Російський диктатор Владімір Путін схильний до символізму й, мабуть, тому вибрав 5 грудня як день масованої атаки України.
- Один з перших ударів Росії зафіксували в Запорізькій області. В ОП повідомили, що внаслідок удару загинуло 2 людей і стільки ж отримали поранення. Серед постраждалих 1-річна дитина.
- Через масовану атаку Росії в декількох регіонах України виникли проблеми з електроенергією. Також перебої зі світлом у сусідній Молдові.
- Росія спрямувала ракети на Київську область, де працює ППО. Окупанти здійснили декілька хвиль пусків ракет.