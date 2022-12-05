Ніколи знову, – у Зеленського нагадали про річницю підписання Будапештського меморандуму

Рівно 28 років тому, 5 грудня 1994 року, відбулося підписання Будапештського меморандуму. В обмін на гарантії безпеки Україна відмовилася від ядерного потенціалу. Проте вже у 2014 році один з гарантів безпеки, Росія, порушила меморандум.

Керівник Офісу Президента Андрій Єрмак вирішив нагадати, що сьогодні 28 річниця підписання Будапештського меморандуму. Він зазначив, що Україна відмовилася від третього у світі ядерного арсеналу, але у відповідь не отримала гарантовану безпеку.

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Один з гарантів виявився терористом

Єрмак назвав одного з гарантів – терористом. Йдеться про Росію, яка у 2014 році розпочала гібридну війну проти України, а цьогоріч веде повномасштабне вторгнення.

В обмін на відмову від третього у світі ядерного арсеналу нам мали гарантувати безпеку… Але папірець виявився лише папірцем, а один із гарантів – взагалі терористом. Ніколи знову,

– наголосив керівник ОП.

Хто підписував Будапештський меморандум

Будапештський меморандум підписали лідери України, Росії, Британії та США – Леонід Кучма, Борис Єльцин, Джон Мейджор і Білл Клінтон відповідно.

Угода передбачала гарантії безпеки для України через набуття нею неядерного статусу. Того ж дня Україна приєдналась до Договору про нерозповсюдження ядерної зброї.

Перед повномасштабним вторгненням Росії 24 лютого президент Володимир Зеленський заявив про скликання держав-гарантів Будапештського меморандуму. Проте зустріч не відбулася й Росія напала на Україну.

Глава держави неодноразово критично висловлювався про Будапештський меморандум. Зокрема, він говорив, що для України угода згоріла у вогні російських військ.

Росія атакує Україну в день підписання Будапештського меморандуму