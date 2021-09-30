ОП планує замінити Венедіктову на посаді генпрокурора, – ЗМІ

Офіс Президента планує звільнити генпрокурорку Ірину Венедіктову. Збір підписів організують після того, як у відставку відправлять спікера Ради Дмитра Разумкова.

Офіс Президента вже начебто почав збір підписів за відставку генпрокурорки. Таку думку висловив головний редактор видання Юрій Бутусов, посилаючись на свої джерела.

До теми Втратить публічний вплив, – політолог про наслідки відставки Разумкова

Хто замість Венедіктової

Улітку, перед початком нового політичного сезону, ширилися чутки, що Ірину Венедіктову можуть звільнити восени 2021 року.

Мовляв, Володимир Зеленський давав їй випробувальний термін ще до кінця 2020 року. За словами експертів, генпрокурорка, ймовірно, не виправдала очікувань. Наразі, на тлі інформації про відставку спікера Ради Дмитра Разумкова, з'явилася нова хвиля обговорень.

Як повідомляє ЗМІ, новим генпрокурором може стати прокурор Києва Олег Кіпер.

За даними джерел Цензор.НЕТ, Офіс Президента слідом за звільненням Разумкова збирається організувати збір голосів для заміни генерального прокурора Ірини Венедіктової. Найбільш вірогідним кандидатом для заміни є прокурор Києва Олег Кіпер,

– йдеться в повідомленні.

За словами журналіста, також очікується заміна голови Нацбанку Кирила Шевченка. На його місце Офіс Президента начебто обговорює кандидатуру Тимофія Милованова – радника Єрмака.

Бутусов зазначив, що провести збір підписів за відставку спікера Дмитра Разумкова "Слуги народу" збираються на виїзному засіданні в Трускавці. Там же будуть обговорювати інші кадрові перестановки.

Коротко про відставку Дмитра Разумкова