Опальний Онищенко написав про Порошенка книгу "Петро П'ятий": фото

Нардеп-втікач Олександр Онищенко показав власну книгу про українського Президента Петра Порошенка, яку планує презентувати найближчим часом.

Книга називається "Петро П'ятий. Правдива історія про українського диктатора", передає "Страна.ua".

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Так, на обкладинці – портрет Президента, який жестом показує, що все добре. При цьому Порошенко зображений на фоні прапора, схожого на прапор Панами. Саме в юрисдиції цієї країни глава держави зареєстрував свої активи.

"Показує, що все відмінно. Як мінімум, у нього. Тому що він не президент України, не слуга народу, а слуга власних інтересів", – сказав Онищенко.

Нардеп-втікач розповів, що книга містить серію ексклюзивних історій про корупцію Петра Порошенка. Вона буде опублікована на чотирьох мовах – німецькою, англійською, українською та російською. За словами Онищенка, вона "написана в першу чергу для європейського читача".

"Рідко пишуть книги про правителів держави, коли вони ще при владі. Зазвичай публікують махровий піар, на кшталт "Четвертої республіки" Бориса Ложкіна, про те, який цар – хороший. А моя книга про царя – теперішнього", – прокоментував Онищенко зміст книги.

День презентації матеріалу автор поки не називає, зберігаючи дату в секреті.



Книга Олександра Онищенка "Петро П'ятий" про Петра Порошенка

Хто такий Олександр Онищенко? Він є фігурантом газової справи. Його підозрюють у розкраданні держкоштів на понад мільярд гривень. Майже два роки нардеп переховується від слідства за кордоном. Раніше він також заявляв, що має компромат на президента. Мовляв, протягом року Онищенко записував розмови із Порошенком на годинник із диктофоном. І має докази того, що глава держави скуповував голоси парламентарів для ухвалення потрібних йому законопроектів. 6 грудня 2016 року в мережі з'явився аудіозапис розмови, голоси на якій схожі на голоси нардепа-втікача Олександра Онищенка та депутата від "Волі народу" Олеся Довгого, який виступає нібито переговірником від Петра Порошенка. Записи Онищенко обіцяв передати спецслужбам США.