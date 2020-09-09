Опалювальний сезон у Києві 2020: чи готова столиця до осінньо-зимового періоду
Влада Києва запевняє, що всі котельні та станції теплопостачання готові до початку опалювального сезону в жовтні. Заклади освіти столиці теж підготували до осінньо-зимового періоду.
Про це під час брифінгу заявив мер столиці Віталій Кличко, повідомляє 24 канал.
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Як Київ готується до опалювального сезону
- До зими готові всі підприємства та служби Києва, запевнили в КМДА. Комунальне підприємство "Київтеплоенерго" ще здійснює реконструкцію на запланованих ділянках тепломереж. Цього року загалом у Києві замінять понад 100 кілометрів аварійних труб на проблемних ділянках міста.
- Також фахівці провели ремонтні роботи котлів, систем горіння, насосів, димових труб та іншого обладнання.
- На підготовку шкіл до осінньо-зимового періоду з бюджету Києва вже виділили понад 443 мільйони гривень. Ці кошти пішли на капітальний ремонт фасадів, покрівель, заміну вікон, ремонт тепло пунктів. Станом на 9 вересня виконано понад 70% усіх робіт.
- У Києві також працює житлово-комунальна інспекція, яка обстежуватиме стан будинків та системи теплопостачання.
Серед найбільших об'єктів, де проводилися ремонти:
- районні котельні "Виноградар",
- "Микільська Борщагівка",
- "Нивки",
- "Молодь",
- "Відрадний",
- "Воскресенка".
- станції тепла "Біличі", "Позняки", СТ-1, СТ-2.
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Що відомо про проблеми з початком опалювального сезону в інших містах
У "Нафтогазі" пригрозили, що опалювальний сезон у понад 60 містах може опинитись під загрозою зриву. Усе через борги.
Зрив опалювального сезону повністю або частково можливий у:
- Старичах і Червонограді Львівської області,
- Івано-Франківську і Калуші Івано-Франківської області,
- Острозі Рівненської області,
- Хмельницькому,
- Вінниці,
- Дніпрі,
- Житомирі,
- Миколаєві (обласному центрі),
- Одесі,
- Полтаві,
- Харкові.
У деяких з цих міст борги за газ мають окремі теплопостачальники, а це означає, що в решти їхніх жителів проблем із вчасним початком опалювального сезону, викликаних боргами, не буде.
В "Нафтогазі" закликали тепловиків відповідально підійти до питання оплати боргів, аби не зірвати опалювальний сезон.