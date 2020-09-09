Влада Києва запевняє, що всі котельні та станції теплопостачання готові до початку опалювального сезону в жовтні. Заклади освіти столиці теж підготували до осінньо-зимового періоду.

Про це під час брифінгу заявив мер столиці Віталій Кличко, повідомляє 24 канал.

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Як Київ готується до опалювального сезону

До зими готові всі підприємства та служби Києва , запевнили в КМДА. Комунальне підприємство "Київтеплоенерго" ще здійснює реконструкцію на запланованих ділянках тепломереж. Цього року загалом у Києві замінять понад 100 кілометрів аварійних труб на проблемних ділянках міста.

, запевнили в КМДА. Комунальне підприємство "Київтеплоенерго" ще здійснює реконструкцію на запланованих ділянках тепломереж. Цього року загалом у Києві замінять понад 100 кілометрів аварійних труб на проблемних ділянках міста. Також фахівці провели ремонтні роботи котлів, систем горіння, насосів, димових труб та іншого обладнання.

На підготовку шкіл до осінньо-зимового періоду з бюджету Києва вже виділили понад 443 мільйони гривень . Ці кошти пішли на капітальний ремонт фасадів, покрівель, заміну вікон, ремонт тепло пунктів. Станом на 9 вересня виконано понад 70% усіх робіт.

. Ці кошти пішли на капітальний ремонт фасадів, покрівель, заміну вікон, ремонт тепло пунктів. Станом на 9 вересня виконано понад 70% усіх робіт. У Києві також працює житлово-комунальна інспекція, яка обстежуватиме стан будинків та системи теплопостачання.

Серед найбільших об'єктів, де проводилися ремонти:

районні котельні "Виноградар",

"Микільська Борщагівка",

"Нивки",

"Молодь",

"Відрадний",

"Воскресенка".

станції тепла "Біличі", "Позняки", СТ-1, СТ-2.

Зверніть увагу! "Київтеплоенерго" забезпечує столицю теплом і гарячою водою. Теплова енергія транспортується за допомогою магістральних і розподільних мереж загальною протяжністю 2,7 тисячі кілометрів на 2-трубному обчисленні. Теплові мережі є майном територіальної громади міста Києва.

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Що відомо про проблеми з початком опалювального сезону в інших містах

У "Нафтогазі" пригрозили, що опалювальний сезон у понад 60 містах може опинитись під загрозою зриву. Усе через борги.

Зрив опалювального сезону повністю або частково можливий у:

Старичах і Червонограді Львівської області,

Івано-Франківську і Калуші Івано-Франківської області,

Острозі Рівненської області,

Хмельницькому,

Вінниці,

Дніпрі,

Житомирі,

Миколаєві (обласному центрі),

Одесі,

Полтаві,

Харкові.

У деяких з цих міст борги за газ мають окремі теплопостачальники, а це означає, що в решти їхніх жителів проблем із вчасним початком опалювального сезону, викликаних боргами, не буде.

В "Нафтогазі" закликали тепловиків відповідально підійти до питання оплати боргів, аби не зірвати опалювальний сезон.

Важливо! Із повним переліком боржників із понад 60 міст "Нафтогаз" можна ознайомитися на офіційному сайті компанії.