Росія знову битиме по енергетиці: як в областях готуються до нового опалювального сезону

Ворог планує повторити минулорічний ракетний терор по об'єктах критичної інфраструктури. В областях розповіли, як готуються протистояти майбутнім викликам.

Окупанти вже почали "полювати" на енергетичні об'єкти України, про це зокрема свідчить масований ракетний обстріл 21 вересня. Очільники обласних військових адміністрацій заявили, що області готові до обстрілів.

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"Укриваємо" критичні об'єкти

На Запоріжжі основний акцент у підготовці до опалювального сезону зробили на захисті об'єктів критичної інфраструктури. Про це заявив голова Запорізької ОВА Юрій Малашко. За його словами, під захистом мається на увазі укриття цих об'єктів. Деякі з них вже забезпечені додатковим захистом, інші ще "укриваються".

Ми будемо готові до того, що ворог застосовуватиме озброєння: БпЛА і ракети. Будемо робити все, аби вберегти інфраструктуру,

– наголосив Малашко.

Крім того, він розповів, що в окремих населених пунктах, які розташовані близько до лінії фронту, оголошена примусова евакуація для сімей з дітьми. Наразі не евакуйована ще одна родина з дитиною. Її, а також згодом людей похилого віку теж планують евакуювати у безпечні місця.

50 мобільних груп для збиття "Шахедів"

На Львівщині кажуть, що готові зустрічати важку зиму. Голова Львівської ОВА Михайло Козицький наголосив, що наразі об’єкти соціальної інфраструктури – школи та лікарні – на 100 відсотків забезпечені додатковим живленням – дизельгенераторами.

Так, 90 відсотків шкіл в області працюють офлайн, в 10 відсотках – змішане навчання. До перебоїв із постачання електроенергії підготовлені і основні кластерні медичні заклади, в яких надається екстренна допомога.

Крім того, 95 % котелень готові до опального сезону. У разі необхідності на території області можна буде розгорнути 900 пунктів незламності.

Також вирішується питання щодо забезпечення водою, проблема з яким може виникнути унаслідок обстрілів енергетичних об'єктів. Тому наразі триває робота з міськводоканалами – перевіряють можливість водопостачання при відсутності електрики. Підстанції Укренерго облаштовують для захисту від ракет і дронів.

Козицький також анонсував організацію 50 мобільних груп для збиття "Шахедів", яку втілюють спільно з соціально відповідальним бізнесом та представниками терооборони.

Відпрацювання критичнх моментів

Віталій Кім, голова Миколаївської ОВА, зазначив, що в області наразі проводиться моніторинг стану підготовки об'єктів критичної інфраструктури. Здійснюється відпрацювання нею критичних моментів. Також він розповів про відновлення 98 – 99% критичної інфраструктури, яка була пошкоджена минулого року. Вони усі забезпечені незалежними джерелами енергії.

Всі школи працюють онлайн, лише у деяких – змішане навчання. Ситуація з укриттями погана – її намагаються вирішити.

Тактика російських атак може змінитися

За словами колишнього співробітника СБУ Івана Ступака, Росія може розширити номенклатуру цілей: це буде не лише теплове господарство, але й вода, газ тощо. Можливо, сконцентруються на окремих регіонах України – найменш захищених протиповітряною обороною.

На думку ексспівробітника СБУ, окупанти захочуть повністю знеструмити та позбавити води лише деякі регіони, аби породити серед суспільства розбрат. Мовляв, кияни захищені, а мешканці простих регіонів – страждають.