Як підготувати житло до зими: поради керівника Асоціації міст України

На українців очікує важкий опалювальний сезон. Тож варто вже зараз подбати про те, щоб підготувати житло до зими.

Поради, як це зробити, 24 каналу озвучив виконавчий директор Асоціації міст України Олександр Слобожан. Він розповів, що свої нюанси підготовки до опалювального сезону будуть у приватних будинках і в багатоповерхівках.

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Приватні будинки

Слобожан зазначив, у приватних будинках значно простіше підготуватись до опалювального сезону. Там можна використовувати твердопаливні котли, заготовляти деревину або вугілля.

"Також можна встановити резервні електрокотли, генератори тощо", – зауважив керівник Асоціації міст України.

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Використання таких приладів у приватних будинках дозволяють електромережі. Там не буде перенапруги, адже можна налаштувати в себе відповідні фази. Якісь прилади підключати до генератора, якісь – ні.

Багатоповерхові будинки

За словами Слобожана, в багатоповерхівках можливі лише заходи з енергозбереження. Це поклейка вікон, пошук шпаринок, які необхідно залатати тощо.

Якщо ми говоримо про ОСББ, то є ще можливість і час встановити так звані індивідуальні теплові пункти в підвалах будинків. Вони не так дорого коштують і дозволяють економити споживання енергоресурсу, встановити там генератори і бути готовим до аварійних ситуацій,

– наголосив він.

Також Слобожан порадив, перед використанням засобів обігріву через електрику, перевірити потужність мереж у цих будинках, аби не виникло позаштатних ситуацій.

"Нам вдасться централізовано підготуватись до опалювального сезону"

Керівник Асоціації міст України зауважив, що зазначені вище речі будуть необхідні лише за катастрофічних сценаріїв.

Я впевнений, що нам удасться централізовано підготуватись до опалювального сезону, а при економному підході до зберігання тепла, не буде навантаження на мережі, і ми вкладемось в ті затверджені обсяги споживання газу,

– підкреслив Слобожан.

А також додав: навіть якщо відбудеться пошкодження інфраструктури, користувачі не відчують негативних наслідків.

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