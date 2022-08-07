Жителів Запорізької області просять утеплитися і запастися дровами: зима буде складною
7 серпня 2022 , 09:58Читать новость на русском
Джерело:Запорізька ОВА
На Запоріжжі готуються до складного опалювального сезону через російське вторгнення. Людей закликають утеплитися і запастися дровами.
Людям рекомендують створити стратегічні запаси
Про підготовку до опалювального сезону 2022/2023 розповів очільник Запорізької обласної військової адміністрації Олександр Старух. Він наголосив, що вже сьогодні слід думати про утеплення своїх осель.
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Людям, які живуть у приватних будинках, Олександр Старух рекомендує за можливості запасатися дровами та паливними брикетами.
Крім того, спираючись на ситуацію, мають бути створені стратегічні запаси та передбачені альтернативні газу види палива,
– повідомив очільник Запорізької ОВА.
Україна готується до опалювального сезону
- Через російське вторгнення в Україні активно готуються до складного опалювального сезону. Зокрема, уряд оголосив про обов'язкову евакуацію з Донецької області, оскільки там існує великий ризик, що не буде газу й тепла.
- Прем'єр-міністр Денис Шмигаль інформував, що уряд веде підготовку до різних сценаріїв й створив відповідний штаб. За його словами, Україна накопичує газ, вугілля та готує об'єкти інфраструктури.
- У "Нафтогазі" до осені хочуть накопичити планові 19 мільярдів кубометрів газу. Через це "Нафтогаз" повинен знайти 8 мільярдів доларів і просить про добровільне відстрочення виплат за єврооблігаціями.
- Голова правління НЕК "Укренерго" Володимир Кудрицький вважає, що при належній підготовці й фінансуванні Україна зможе пройти цю зиму достойно.
- У прифронтовому Харкові та на Сумщині активно готуються до початку опалювального сезону. Влада встановлює пересувні котельні, які допоможуть уникнути перебоїв з опаленням.
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