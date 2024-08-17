Суспільство абсолютно не готове: які проблеми Росії висвітлила Курська операція

Операція України в Курській області триває вже 10 днів, проте всі спроби росіян стабілізувати ситуацію на своїй території виявляються марними. Водночас ці події згодом можуть відгукнутися для російського суспільства.

Про це 24 Каналу розповів політолог, партнер комунікаційної агенції Good Politics Максим Джигун, наголосивши, що процеси, які запустила спецоперація ЗСУ на Курщині, дуже важливі, і їх не варто недооцінювати. Ці події можуть призвести навіть до змін у російській державності.

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Шалений виклик для Путіна

Прорив російського кордону в Курські області українськими силами виявив декілька "слабких місць" Росії.

Насамперед зруйнувався її образ як "неприступної" країни, яка за 20 років правління Владіміра Путіна звикла, що війни розпочинає лише Росія і веде їх виключно на іноземних територіях.

Тому для Путіна операція ЗСУ стала шаленим викликом,

– впевнений політолог.

Також з початком спецоперації мешканці щонайменше прикордонних регіонів Росії зрозуміли, що вся популістична і пропагандистська маячня, яку вони сприймають з офіційних каналів інформації, немає нічого спільного з реальністю.

Адже коли, за його словами, з'являється загроза для Росії, ніхто не поспішає на допомогу місцевим мешканцям і не визволяє їх з територій, де склалась критична ситуація.

Крім того, під час подій на Курщині з'ясувалось, що російське суспільство абсолютно не готове до спротиву.

Зараз згадують, як на початку повномасштабного вторгнення Росії, у Херсоні чи в невеликих населених пунктах на Сумщині та Харківщині люди з голими руками виходили проти танків і величезних колон техніки. В Росії жодна людина не вийшла на вулицю, всі поховалися або втекли. Російське суспільство – деградоване в багатьох питаннях, воно не здатне до захисту "ісконних" територій,

– зауважив він.

Російська влада також розгубилась щодо інформаційного супроводу операції на Курщині. Спочатку вони почали применшувати рівень загрози від цих подій для режиму Путіна.

Вони підкреслювали, що ситуація більш-менш "контрольована", що от-от "підійдуть резерви", і варто російським військам дати відсіч українським силам, що прорвались у Курську область, як вони повернуть контроль над кордоном. Проте операція на Курщині, за його словами, тільки набирає обертів.

"Тому ці події – дуже серйозний удар по авторитету Путіна – як міжнародному, так і, найважливіше, внутрішньому. Росіяни тривалий час вважали, що він може розв'язати будь-яку проблему. Однак зараз Путін демонструє, що нічого вирішити не може і лише втрачає території", – наголосив Максим Джигун.

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