Спецпредставник президента США Кіт Келлог заявив, що спецоперація "Павутина" може призвести до підвищення ризику ескалації війни. Сам Дональд Трамп повідомив, що Владімір Путін має намір відреагувати на атаку. Така реакція свідчить про провал зовнішньої політики Штатів.

Таку думку 24 Каналу озвучив голова громадської організації "Україна в НАТО" Юрій Романюк. За його словами, за понад 100 днів США не досягнули жодного успіху щодо усіх треків.

До теми Путін рішуче заявив, що йому доведеться відреагувати на нещодавній напад на аеродроми, – Трамп

"Це провал зовнішньої політики та військової доктрини адміністрації Трампа, Сполучених Штатів Америки. Вони на всіх треках зазнали повного фіаско за ці 120 – 130 днів. Вони не мають жодного успіху", – сказав він.

З одного боку, Кіт Келлог симпатизує Україні та робить заяви на нашу підтримку. Однак він входить до команди Трампа, тому розповідає про ризики спецоперації "Павутина".

Юрій Романюк вважає, що Дональд Трамп хоче мати та далі підтримувати дружні відносини з Росією. Тому слухає заяви Путіна, що нібито "Україна зриває переговори".

Нагадаємо, українські дрони уразили кілька аеродромів. Внаслідок операції "Павутина" було знищено 34% стратегічної авіації ворога.