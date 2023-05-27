Такого давно не було, – у ГУР розповіли про паніку серед росіян через "звільнення" Бєлгородщини

Нещодавно російські добровольчі формування провели операцію у прикордонних областях країни-агресорки. Ці події викликали паніку в окупантів.

Про це розповів представник Головного управління розвідки Міноборони України Андрій Черняк. За його словами, загарбники шукатимуть цапів-відбувайлів.

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Росіяни почали панікувати після подій на Бєлгородщині

За словами Черняка, сказати, що "звільнення" Бєлгородщини викликало паніку і шок в окупантів – це нічого не сказати.

І ми бачили своїми засобами, і це є в відкритому доступі, ці колони автобусів, які вивозили, які намагалися евакуювати знову ж якихось представників російської влади. Протягом останнього року, я не пам'ятаю, тричі чи навіть чотири рази вже було замінено вищий склад російських окупаційних військ. Вони ставлять воєначальників,

– зауважив представник ГУР.

Він додав, що воєначальники, безумовно, не справляються, тоді їх замінюють. Окупанти сподіваються, що наступний буде кращим, а результату немає.

"Вони будуть шукати зараз, ну це російська традиція, шукати якихось стрілочників і їх карати. Голови полетять, так. Чи буде результат – невідомо. Розумієте, вони сподівалися, що вони – справді наймогутніша, найсильніша армія світу і в них все під контролем. Насправді розікрали, брехали, нічого не робили. Тому мають абсолютно очікувані проблеми", – пояснив Черняк.

Наразі триває підготовка, щоб зняти якісь певні частини, які воюють на території України, і перекинути їх для підсилення російського кордону.

"Це для них несподіванка. Ми маємо розуміти, що ворог теж планує, ворог теж рахує. Сподіватися, що вони знімуть десь, де мають успіх – ми так не вважаємо", – підсумував представник ГУР.

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Операція в Бєлгородській області: коротко