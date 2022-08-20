Операція зі звільнення Криму вже почалася, – Арестович

У Криму дедалі частіше почала траплятися "бавовна". За словами Олексія Арестовича, операція зі звільнення тимчасово окупованого півострова вже почалася.

Про це радник Офісу Президента України розповів в ефірі ютюб-каналу "ФЕЙГИН LIVE", повідомляє 24 канал. За його словами, вибухи в Криму викликають шалену паніку в росіян.

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Арестович розповів про ситуацію в Криму

Радник ОП розповів, що в Криму окупанти проводять розвідку та приховують системи ППО. Вибухи непокоять російських військових і керівного складу, і рядового. Також ними нажахані місцеві жителі, які виступають за владіміра путіна.

"Як хтось дуже вдало порівняв це зі старим анекдотом про акулу. Мама вчить маленьке акуленя, каже: "Ти, якщо хочеш з'їсти людину, одразу на неї не кидайся, поплавай навколо – чистішим буде", – зазначив Арестович.

За його словами, все, що зараз відбувається в Криму, і є такою ж ситуацією – ЗСУ "плавають" навколо півострова, щоб там було чистіше.

І потрібно розуміти, що в якомусь сенсі операція зі звільнення Криму вже почалася. Пам'ятаєте розмови про те, чи можемо ми звільнити Крим? Так ось, ми вже звільняємо,

– додав радник ОП.

Він додав, що з півострова вже втікають російська авіація, кораблі та громадяни.

"Нормально. Добре рухаємося", – підсумував Арестович.

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Коротко про ситуацію в Криму

У тимчасово окупованому росією Криму 20 серпня вкотре пролунали вибухи. Зокрема, мовиться про Севастополь, Євпаторію та Керч. Окупанти запевняють, що "хлопки" були звуками роботи системи ППО.

Окрім того, за інформацією голови Меджлісу кримськотатарського народу Рефата Чубарова, вибухи також пролунали у Чорноморському районі.

Зауважте, що нещодавно хакери зламали телебачення у Криму й увімкнули звернення президента Володимира Зеленського.

Також по місцевому телебаченню показали кадри, зняті на півострові ще до його окупації. Відеоряд транслювали під пісню "Україна – це ти".

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