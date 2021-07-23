В ОПУ передумали і тепер кажуть, що Зеленський не звільняв заступника Баканова

В Офісі Президента заперечили інформацію про те, що Володимир Зеленський своїм указом звільнив першого заступника Івана Баканова генерал-майора Руслана Баранецького.

Раніше у п'ятницю, 23 липня, речник глави держави Сергій Никифором підтвердив це рішення. Проте, тоді на сайті ОПУ не було повідомлень про кадрові зміни в СБУ.

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Немає указів щодо звільнення

Радник керівника Офісу Президента Михайло Подоляк заявив, що указів щодо звільнення заступника очільника Служби безпеки України генерал-майора Руслана Баранецького немає.

Очевидно, що ми маємо справу з черговим проявом нашої традиційної конспірологічної хвороби, коли анонімні інсайдери все знають,

– наголосив він.

Свою чергою прессекретар Володимира Зеленський зазначив, що мав на увазі інше.

А саме, що в ОПУ "знають про чутки про звільнення Руслана Баранецького".

Та додав: "Говорити про чиєсь звільнення без указу на сайті президента некоректно".

Останні кадрові зміни в Україні

Аваков 13 липня написав заяву про відставку з посади міністра внутрішніх справ.

Народні депутати на засіданні 15 липня проголосували за його звільнення.

Український парламент 16 липня призначив Дениса Монастирського главою МВС.

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