В Офісі Президента обговорили мілітаризацію Криму із радницею глави Словенії

Ігор Жовква провів консультацію з радницею президента Словенії із закордонних справ Сміляною Кнез. Політики обговорили ситуацію на Сході України та у тимчасово окупованому Криму.

Деталі розмови чиновників

Розмова заступника керівника Офісу Президента з колегою зі Словенії відбулася в онлайн режимі. Під час неї Кнез заявила про повну підтримку незалежності, суверенітету й територіальної цілісності України в її міжнародно визнаних кордонах.

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Сторони проаналізували нещодавнє загострення безпекової ситуації біля кордону України та Росії, а також у тимчасово окупованому Криму. Особливу увагу співрозмовники звернули на подальшу мілітаризацію півострова та порушення там прав людини.

Жовква поінформував Кнез про проведення у серпні саміту Кримської платформи. Крім того, він підтвердив запрошення від президента Володимира Зеленського главі Словенія Боруту Пахору взяти участь в заході.

Співрозмовники обговорили співпрацю у реалізації курсу України на євроінтеграцію, з огляду на майбутнє головування Словенії в Раді ЄС.

Вони підтвердили важливість успішного впровадження реформ в Україні для подальшого руху на європейському треку.

Жовква та Кнез обмінялися думками щодо важливості фіксації Словенією європейської перспективи України та підтримки нею відповідних зусиль нашої держави,

– мовиться у повідомленні.

Коротко про ситуацію на Сході України

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