Опубліковано фото українського розвідника, який загинув у зоні АТО

У Міністерстві оборони підтвердили факт загибелі українського військового Олександра Чегурка, додавши, що це – небойова втрата.

Про це йдеться в повідомленні Кодимської райдержадміністрації.

Старшому сержанту Олександру Чегурку було 30 років. Він був жителем села Шершенці Кодимського району, що на Одещині.

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Речник Міністерства оборони з питань АТО Олександр Мотузяник не назвав причини загибелі, лише уточнив, що це – небойова втрата. Зараз питанням займаються слідчі органи. Відкрито кримінальне провадження.

Загинув український розвідник Олександр Чегурко

У зоні АТО загинув український розвідник Олександр Чегурко

Нагадаємо, 3 січня у зоні АТО загинув розвідник 28-ої окремої механізованої бригади Олександр Чегурко.