Опубліковано фото українського розвідника, який загинув у зоні АТО
У Міністерстві оборони підтвердили факт загибелі українського військового Олександра Чегурка, додавши, що це – небойова втрата.
Про це йдеться в повідомленні Кодимської райдержадміністрації.
Старшому сержанту Олександру Чегурку було 30 років. Він був жителем села Шершенці Кодимського району, що на Одещині.
Читайте також: Жінка Захарченка за допомогою ФСБ вбиває терористів не гірше ЗСУ
Речник Міністерства оборони з питань АТО Олександр Мотузяник не назвав причини загибелі, лише уточнив, що це – небойова втрата. Зараз питанням займаються слідчі органи. Відкрито кримінальне провадження.
Загинув український розвідник Олександр Чегурко
У зоні АТО загинув український розвідник Олександр Чегурко
Нагадаємо, 3 січня у зоні АТО загинув розвідник 28-ої окремої механізованої бригади Олександр Чегурко.