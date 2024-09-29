Які мотиви спонукають деяких європейських лідерів загравати з Путіним

В Євросоюзі досі залишаються сили, які впродовж майже трьох років, що триває війна в Україні, продовжують розділяти ідеї Владіміра Путіна. Йдеться про глав Угорщини Віктора Орбана, Словаччини – Роберта Фіцо та Герберта Кікля, главу проросійської партії Австрії, які мають певні мотиви так діяти.

Народний депутат від партії "Слуга народу" Олег Дунда розповів 24 Каналу, що вони мають суміш мотивів. Проте за кілька років політичний ландшафт Євросоюзу може змінитися.

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Відповідають на запит суспільства

Насамперед ці європейські лідери намагаються заробляти на політиці. Зокрема, Угорщина фактично "сидить" на нафтовому і газовому потоку з Росії і торгує з нею. Ця економічна модель дуже схожа на ту, яка вибудована між Білоруссю та Росією.

Отримуючи дешеву сировину з Росії, переробляючи її і продаючи країнам по Європейському Союзу, вони мають чисту маржу,

– наголосив депутат.

Також, за його словами, найбільші підприємства Угорщини так чи інакше причетні до політичного керівництва країни – через місцевих олігархів або через родину Орбана. Фактично вони сплачують йому відсоток прибутку від цієї схеми.

З іншого боку ці політики відчувають певний праворадикальний, популістичний запит свого суспільства і намагаються відповідати йому.

Не варто думати, що запит в Угорщині, Словаччині або Німеччині на радикальні рухи, відновлення історичної пам'яті є лише роздмухуванням з боку Росії. Ні, такого немає. Хоча, звісно, у великому суспільному прошарку європейській демократії запити використовуються такими лідерами, як Орбан, Фіцо та іншими,

– зазначив Дунда.

За кілька років ми побачимо, як політичне середовище буде підлаштовуватися під новий запит і надавати йому відповідь. Рух в бік консерватизму, націоналістичного порядку денного буде відбуватися по всіх країнах, хоча він буде не таким радикальним як той, який просуває Дональд Трамп, а також Орбан і Фіцо.

Водночас Україна може стати його лідером, адже приклад націоналістичного руху, захисту своєї державності за останні три роки ніхто краще за нашу країну не показав,

– підкреслив він.

Також потрібно зважити на те, що з початку 1990-х років, коли почав формуватися Європейський союз, політична хвиля тих лідерів, які підтримували глобалізацію, втратила будь-яку ініціативу,

Зокрема цей процес відбувся у Франції, коли у 2017 році до влади прийшов Еммануель Макрон, і в Україні в 2019-му – Володимир Зеленський. Це була відповідь на запит щодо нових політичних сил та лідерів.

Зараз схожий процес спостерігається в ЄС. В повітрі відчувається "вітер змін", і за 5 років ми не побачимо той Європейський Союз, який є сьогодні чи був три роки тому. Він буде змушений змінюватись, і це стосується також і НАТО,

– зазначив Олег Дунда.

До теми. За даними екзит-полів на виборах до парламенту Австрії, які проходять 29 вересня, наразі лідирує ультраправа "Австрійська партія свободи" (FPÖ) на чолі з Гербертом Кіклем.

Нагадаємо, що Китай та Бразилія, а також країни Глобального Півдня ініціюють створення платформи "Друзі миру", що має сприяти так званому політичному врегулюванню війни в Україні. Угорщина готова долучитися до цієї ініціативи.