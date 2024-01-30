"Ти більше так не роби": як Орбан вирішив розблокувати допомогу Україні

Угорщина направила до Брюсселя компромісну угоду щодо розблокування фінансування ЄС для України в обсязі 50 мільярдів євро. Водночас там є умова, яка дозволяє Будапешту кожного року блокувати постачання допомоги.

Політтехнолог Борис Тизенгаузен озвучив 24 Каналу думку, що угорський прем’єр Віктор Орбан розблокує цей пакет допомоги. Він пояснив, чому політик прийняв таке рішення.

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Великі проблеми для Угорщини

Борис Тизенгаузен зазначив, що нещодавно у ЗМІ опублікували матеріал, що Євросоюз нібито готує удар по угорській економіці. Раніше такі дії не запроваджувались проти жодної країни-члена ЄС. Це могло б створити величезні проблеми для Угорщини.

Щодо Угорщини можуть здійснювати удар. Насамперед скажуть: "Ми більше не фінансуємо Будапешт". Міжнародний інвестор одразу говорить: "Нам це не дуже потрібно". Турбулентно починає поводитися угорський форинт (валюта – 24 Канал). Починають йти інвестори. Взагалі це великі проблеми. Орбану сказали: "Ти більше так не роби",

– припустив він.

Орбан таки готовий розблокувати 50 мільярдів, але є умова