Орбан догрався: чи можуть позбавити угорського прем'єра права голосу в Євросоюзі

Західні видання пишуть, що Віктор Орбан готовий розблокувати допомогу Україні від ЄС на суму 50 мільярдів євро, якщо ці кошти розділять на транші й переглядатимуть їх щороку. Європейські чиновники доволі скептично до цього ставляться, тому наразі пропозиція виглядає неприйнятною.

Таку думку 24 Каналу висловив керівник Центру громадської аналітики "Вежа" Валерій Клочок, зауваживши, що Угорщину хочуть позбавити права голосувати за рішення Європейської ради. Ймовірно, через це Орбан виступив з ідеєю про поділ траншів.

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Чи можуть в Орбана забрати право голосу

Угорщина ратифікувала "Договір про Європейський Союз", де є статті, що передбачають такий розвиток подій. Процедура починається з того, що ініціюється сам процес позбавлення певної країни права голосу. Далі запускають процедуру під час якої спеціальна комісія має встановити факти порушення принципів європейської демократії в країні, відносно якої розглядається такий прецедент.

Упродовж місяця триває цей процес. Після нього йде голосування і відповідно до 7 статті, країну щодо якої триває голосування, позбавляють права голосу. Це роблять, якщо комісія встановила факти недотримання принципів прав і свобод громадян, директив, засад чи принципів ЄС,

– розповів Валерій Клочок.

Також варто зауважити, що Угорщина не зможе ветувати це рішення, адже у статті передбачено, що коли йде голосування щодо країни, то її голос не враховується, тобто Орбану не вдасться заблокувати процес.

"Орбан догрався, по-іншому я це не схарактеризую. Європейські політики також дали йому зрозуміти, що торги закінчилися, нічого більше не буде. Я вважаю цю історію для Орбана безперспективною: він або буде позбавлений права голосу, або попросту проголосує за допомогу", – підкреслив Клочок.

Чого добивається Орбан

Угорський прем'єр прагне отримати кошти, які заблоковані в ЄС через те, що в країні були проблеми з верховенством права, судовою реформою, хабарництвом. Напередодні саміту Європейського Союзу у грудні 2023 року Орбан отримав 10 мільярдів євро з цієї суми, проте більша частина грошей досі заморожена.

Угорщина зробила певні кроки щоби виправити ситуацію, внесла зміни у судову систему, втім Європейська комісія досі заявляє, що не всі вимоги виконані, зокрема ті, що стосуються прав і свобод громадян.

Орбану ці гроші потрібні. Я був переконаний, що влітку 2023 року, коли він зайняв жорстку позицію, Росія допоможе йому з фінансами. Наприклад, як Туреччині, коли завезли купу грошей, олігархів. Це офіційна інформація, бо Туреччина не змогла пояснити походження у себе в центробанку грошей на суму понад 25 мільярдів доларів,

– підкреслив Клочок.

Він додав, що схожа ситуація могла бути з Угорщиною, але наразі Росія не може фінансово покрити це питання. Тому єдиний метод, який залишається в Орбана – це метод шантажу. При цьому політик зазнає серйозних репутаційних втрат.

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