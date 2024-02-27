Шовіністи не заслуговують на повагу, – Орбан відмовився вшановувати пам'ять Навального
Джерело:Telex
Віктор Орбан відмовився вшановувати пам'ять російського "опозиціонера" Олексія Навального та назвав його шовіністом. Прем'єр-міністр Угорщини також нагадав висловлювання Навального про грузинів під час російсько-грузинської війни.
Під час засідання парламенту Угорщини у понеділок, 26 лютого, представники панівної партії "Фідес" відмовилися вшанувати пам’ять так званого російського опозиціонера Олексія Навального хвилиною мовчання. Їхню позицію підтримав і прем'єр країни Віктор Орбан.
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Орбан подякував "за холоднокровність"
З пропозицією вшанувати пам’ять Навального хвилиною мовчання виступив представник опозиції Бенце Тордаї. Представники партії "Фідес" та парламентарі від ультраправої партії "Мі Хазанк" відмовилися це робити і залишилися сидіти.
Згодом Орбан подякував урядовим партійним групам "за холоднокровність у справі Навального".
Шовіністичні висловлювання Навального
Орбан назвав російського "опозиціонера" шовіністом та пригадав його висловлювання про грузинів у 2008 році. Тоді Навальний закликав оголосити повну блокаду Грузії та припинити з нею будь-яке сполучення, а також депортувати з Росії громадян Грузії.
Шовіністи не заслуговують на повагу в угорському парламенті, а ті, хто називав грузинів "гризунами" під час російсько-грузинської війни, не матимуть пошани,
– заявив Орбан.
Проте після цієї фрази угорський прем'єр додав: "А все ж, нехай спочиває з миром".
Як смерть Навального у колонії коментували світові лідери
- Джо Байден заявив, що це "ще один доказ жорстокості Путіна". Він додав, що Владімір Путін готовий убивати не лише громадян інших держав, а й власних. Президент США заявив, що Олексій Навальний хоробро протистояв корупції та насильству в адміністрації Владіміра Путіна. Американський лідер сказав, що Путін відповідальний за смерть Навального.
- Генеральний секретар НАТО Єнс Столтенберг сказав в ефірі Sky News, що всі факти довкола смерті Навального повинні бути встановлені, а Росія повинна відповісти на серйозні питання.
- Президентка Єврокомісії Урсула фон дер Ляєн заявила, що вона глибоко стурбована і засмучена звісткою про смерть Олексія Навального. Вона закликала об'єднатися у боротьбі за свободу і безпеку тих, хто наважився виступити проти автократії.