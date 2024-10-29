Грузія обрала шлях миру, а не "другу Україну", – Орбан зробив цинічну заяву

Премʼєр міністр Угорщини подякував грузинському уряду за рішення не втягуватися у "безглузду війну". Він вважає, що шлях Грузії до європейської інтеграції можливий без збройного конфлікту.

Віктор Орбан, прем'єр-міністр Угорщини, наголосив, що уряд "Грузинської мрії" не допустив того, щоб Грузія стала "другою Україною". Про це повідомляє SOVA.

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Як Угорщина оцінює рішення Грузії про шлях миру

За його словами, грузини обрали мирний шлях і вирішили не допускати втягування країни у конфлікт, подібний до того, що відбувається в Україні.

Хочу привітати вас із тим, що, в умовах прагнення до європейської інтеграції, ви не дозволили перетворити вашу країну на другу Україну. Ми дуже цінуємо вірність прем'єр-міністра цій ідеї, і я особисто переконаний, що до кінця десятиліття Грузія справді буде готовою, у найкращій своїй формі, щоб стати країною-членом ЄС,

– зазначив угорський прем'єр.

Орбан пообіцяв повну підтримку Грузії на шляху вступу до ЄС.

Що відомо про причетність Орбана до проблем у Грузії