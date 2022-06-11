Орбан продовжує підігрувати Путіну: експерт розповів, чим це обернеться для України

Угорщина активно намагається не зіпсувати стосунки з Європейським Союзом та водночас продовжує підтримувати Росію. У країні також запровадили надзвичайний стан, щоб "негайно реагувати на наслідки війни в сусідній Україні".

Окрім цього, країна відмовляється постачати зброю Україні та не хоче підтримувати санкції проти Росії. Чого Україні чекати від Угорщини – сайту 24 каналу розповів експерт громадського руху "Всі разом!" Євген Савісько.

Читайте "Тоді можливо всяке": названо дві умови, за яких Лукашенко може почати війну проти України

Союзник Росії

Євген Савісько зауважив, що Угорщина від самого початку була і є союзником Росії, тому українцям варто позбутися всіх ілюзій на цей рахунок.

Можна пригадати, що ще до початку війни уряд Угорщини вирішив виставити війська вздовж кордону з Україною. Офіційна мета звучала як захист від неконтрольованого напливу біженців та проти спроб перетнути кордон збройним формуванням.

Насправді була й інша мета. В разі успішного наступу російських військ армія Угорщини мала захопити наше Закарпаття. Про це, звісно, ніхто з кабінету Орбана не казав, та факти свідчать саме про це,

– зазначив Савісько.

Орбан продовжує підтримувати Путіна / Фото з відкритих джерел

Важливо "Навчання" в Білорусі та бажання Путіна: чи наважиться Лукашенко відкрито піти війною на Україну

Нагнітання, паніка та маніпуляції

За словами фахівця, йдеться про "регулярне нагнітання ситуації довкола угорської спільноти в Україні, зокрема щодо нібито утисків на право спілкування угорською мовою; надання громадянам України угорського громадянства; блокування вступу нашої країни до НАТО та ЄС".

Запровадження надзвичайного стану в Угорщині є частиною загального плану російського Генштабу на розпорошення ЗСУ на різних напрямках, щоби наші війська не змогли ефективно оборонятися на найгарячіших ділянках українсько-російського фронту,

– пояснив Савісько.

Доки ЗСУ, хоча й важко, але доволі успішно блокують атаки російських військ, угорська армія та спецслужби лише нагнітатимуть та чинитимуть провокації вздовж лінії кордону та на території Закарпатської області.

Орбан – союзник Путіна, не дивлячись на війну в Україні / Колаж сайту 24 каналу

Однак, якщо Росія зможе прорватися до Придністров'я, то тоді можна очікувати й спроби захоплення цього регіону. Причин подібних дій угорського уряду, на думку експерта, кілька.

Перша – змусити Росію заплатити за свою лояльність. Друга – шантаж України, ЄС та НАТО. Прем'єр-міністр Орбан вирішив заробити на чужому горі. Проте навряд керівництво ЄС піде на суттєві поступки. Адже подібні вибрики угорської політичної еліти вже набридли багатьом європейським політикам,

– підсумував Савісько.

Що відбувається в Угорщині: головне

До теми – Угорщина знала, що Путін планує напад на Україну: дивіться відео