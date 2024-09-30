Відпрацьовує отримане від Кремля: як Орбан просуває китайсько-бразильську "мирну ініціативу"

Влада Угорщини має антиукраїнську позицію та продовжує підтримувати Росію. Зокрема, очільник угорського МЗС Петер Сіярто оголосив, що країна долучиться до ініціативи "Друзі миру", яку заснували Китай та Бразилія.

Учасники цього формату закликають якнайшвидше почати перемовини для припинення війни в Україні. Голова угорської громади Києва та Київської області Тібор Томпа сказав 24 Каналу, як та навіщо угорська влада поширює проросійські наративи.

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Тібор Томпа наголосив, що китайська так звана мирна ініціатива "Друзі миру", до якої планує долучитися Угорщина – план тотальної капітуляції України. Крім того, Швейцарія підтримала ідею Китаю та Бразилії щодо врегулювання війни в Україні. Також до неї готові доєднатися країни Глобального Півдня.

Ще дуже багато невідомого про позицію Швейцарії. Не виключно, що до цього рішення не приклав руку Віктор Орбан. Адже він має швейцарського журналіста-путініста, який розповсюджує проросійські наративи,

– мовив голова угорської громади Києва та Київщини.

За його словами, влітку Владімір Путін під час зустрічі з Орбаном нібито сказав, що Україні нічого чинити супротив, тому що Росія все одно переможе. Російський диктатор попросив прем'єр-міністра Угорщини донести ці наративи не тільки Україні, а всьому світу.

От Орбан й відпрацьовує всі ці наративи,

– зазначив Томпа.

До слова, аналітики Інституту вивчення війни вважають, що Росія може використати цю ініціативу, щоб показати, що Україна нібито не бажає вести переговори.