У МЗС відреагували на шарф Орбана: викликають посла й вимагають вибачень

Прем'єр-міністр Угорщини Віктор Орбан знову потрапив у скандал. На це вже відреагували у МЗС України.

Так, Віктор Орбан прийшов на футбольний матч із шарфом, на якому зображена Угорщина з частиною української території. Речник МЗС України Олег Ніколенко висловив свою думку стосовно цього.

Зверніть увагу Орбан прямо заявив, що закликатиме лідерів ЄС переглянути санкції проти Росії

У МЗС вимагають вибачень від Орбана

Пропагування в Угорщині ідей ревізіонізму не сприяє розвитку українсько-угорських відносин та не відповідає принципам європейської політики,

– заявив Ніколенко.

За словами речника, до МЗС України буде запрошений угорський посол, до відома якого буде доведено неприйнятність вчинку Віктора Орбана.

"Очікуємо на офіційні вибачення угорської сторони та спростування зазіхань на територіальну цілісність України", – підкреслив Ніколенко.

Деталі скандалу з Орбаном

20 листопада Орбан надягнув фанатський шарф на зустріч із футболістом Балажем Джуджаком, який провів прощальний матч за збірну Угорщини. Прем'єр Угорщини у своєму фейсбуці опублікував відео з Джуджаком. На кадрах у роздягальні угорської команди Орбан стояв із шарфом, на якому зображено карту "Великої Угорщини".

У МЗС Румунії відреагували на вчинок угорського прем'єра, пишуть румунські ЗМІ. Відомство передало послу Угорщини у Бухаресті "тверде несхвалення" вчинку Орбана.

Орбан підтримує російську агресію

Раніше Віктор Орбан заявив, що буде переконувати лідерів ЄС переглянути санкції проти Москви. Також Угорщина цинічно домовляється з Кремлем щодо газу. Зокрема, глава МЗС Угорщини Петер Сійярто нещодавно відвідав Москву.

Орбан неодноразово критикував політику ЄС проти Росії. Він вважає, що санкції ЄС проти Росії провалилися і закликав до мирних переговорів між Україною і Росією.

Через політику уряду Орбана Угорщина ризикує стати вигнанцем в ЄС. Європейська комісія раніше рекомендувала не виділяти Угорщині кошти через проблеми з верховенством права. Йдеться про блокування суми у приблизно 7,5 мільярда євро.

До речі, Угорщина вирішила змінити гілку для отримання газу на тлі вибухів на "Північних потоках". У такий спосіб Будапешт спробує уникнути наслідки від газового шантажу Москви.

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