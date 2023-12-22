"Не хотів би мати спільний кордон з Росією": що означає нова заява Орбана

Віктор Орбан повідомив, що віддає перевагу тому, аби не мати спільного кордону з Росією. Така заява виглядає доволі дивною на тлі поведінки Орбана та його зв'язків з Владіміром Путіним.

Одна заява прем'єра Угорщини не може перекреслити всіх його дій, які спрямовані на те, аби догодити Росії. Про це 24 Каналу розповів російський опозиціонер та політолог Аббас Галлямов, зазначивши, що варто зосереджуватись насамперед на вчинках Орбана.

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Чи варто вірити словам Орбана

На щорічній підсумковій пресконференції прем'єр-міністр Угорщини Віктор Орбан заявив дуже цікаву річ. За його словами, він би не хотів мати спільний кордон з Росією. Мовляв, Угорщина завжди хотіла, щоб між нею та Росією була ще якась країна.

Тож Україна, як країна, що відділяє Угорщину від Росії, йому цілком подобається.

Насамперед треба дивитись на справи, а не на слова. Він тільки що (14 грудня – 24 Канал) заблокував пакет допомоги від ЄС Україні, і лише під сильним тиском колег не став заважати рішенню про початок переговорів вступу України до Євросоюзу,

– зауважив Аббас Галлямов.

Віктор Орбан робив і продовжує робити багато речей, які вигідні російському диктатору Владіміру Путіну. Власне, він ставить палки в колеса не лише Україні, а й всьому Європейському Союзу.

"Тому його слів не достатньо для того, щоб почати говорити про те, що Орбан змінює курс. На нього тиснуть з усіх боків, тому він намагається вгодити всім: від Путіна не відступається, але робить якісь заяви, щоб хтось думав, можливо, Орбан не такий вже й поганий", – наголосив політолог.

Прем'єр Угорщини радше тактично маневрує, тож не варто надавати таким його заявам великого значення.

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